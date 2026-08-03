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3 Августа 2026, 12:09
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FT: Ущерб от пожаров и жары в Европе превысил 3 млрд евро

Ущерб от лесных пожаров и сильной жары во Франции, Испании и других странах Европы в этом сезоне достиг €3,1 млрд.

FT: Ущерб от пожаров и жары в Европе превысил 3 млрд евро.
FT: Ущерб от пожаров и жары в Европе превысил 3 млрд евро.

Это следует из подсчетов газеты Financial Times на основе данных Еврокомиссии, французского правительства и оценки стоимости восстановления сгоревших территорий.

За последние 10 лет ущерб от пожаров превышал отметку в €3 млрд только в 2021 году. В прошлом году показатель составил около €0,5 млрд, следует из данных FT. По официальной оценке ЕК, в среднем ущерб от пожаров для всех стран Евросоюза составляет €2,5 млрд в год.

По данным службы по изменению климата Евросоюза Copernicus, прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Западной Европе. Средняя температура воздуха в регионе достигла 20,74°C. От лесных пожаров в первые два месяца лета сильнее всего пострадали Франция, Испания, Португалия, Греция и Румыния. Всего в этих странах выгорело почти 0,5 млн га земли.

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