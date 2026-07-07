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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 18:05
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В Дондюшанском районе вырубили почти 100 деревьев: ущерб превысил 30 000 леев

Несколько случаев незаконной вырубки и несанкционированной заготовки древесины выявили экологические инспекторы в Дондюшанском районе.

В Дондюшанском районе вырубили почти 100 деревьев: ущерб превысил 30 000 леев.
В Дондюшанском районе вырубили почти 100 деревьев: ущерб превысил 30 000 леев.

Нарушения были обнаружены как в ходе рейдов на местах, так и после телефонного звонка, передает rupor.md

По данным Инспекции по охране окружающей среды, первый случай зафиксировали в секторе № 2 Дондюшанского лесничества, где была констатирована незаконная заготовка древесины. По данному факту составлен протокол о правонарушении.

Еще два случая задокументировали в защитных лесных полосах, находящихся в ведении мэрии Тырнова (Цаул). В первом случае инспекторы обнаружили 64 пня деревьев пород акация и ясень диаметром от 8 до 19 сантиметров. Объем похищенной древесины составляет 2,22 кубических метра, а ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 12 350 леев.

Во втором случае было обнаружено 26 пней деревьев тех же пород (акация и ясень) диаметром от 6 до 17 сантиметров. Объем незаконно срубленной древесины составляет 0,792 кубических метра, а ущерб был рассчитан в размере 4 650 леев.

Еще один случай выявили после телефонного звонка. Экологические инспекторы выехали на место и установили, что неизвестные лица незаконно срубили восемь деревьев пород ясень, дуб и клен в лесу, находящемся в ведении мэрии Тырнова. Диаметр деревьев составлял от 10 до 55 сантиметров. В данном случае объем незаконно срубленной древесины составляет 5,126 кубических метра, а ущерб окружающей среде оценивается в 13 540 леев.

В общей сложности инспекторы обнаружили не менее 98 пней, а общий оценочный ущерб по задокументированным случаям превышает 30 000 леев. Материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством.

Источник
rupor.md logorupor
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