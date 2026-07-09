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logos.press.md logologos
9 Июля 2026, 09:15
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Бизнес требует исключить штрафы за ошибки без ущерба бюджету

Американская торговая палата в Молдове (AmCham Moldova) предлагает сделать санкции за налоговые нарушения соразмерными их тяжести и пересмотреть отдельные механизмы привлечения к ответственности.

Бизнес требует исключить штрафы за ошибки без ущерба бюджету.
Бизнес требует исключить штрафы за ошибки без ущерба бюджету.

Так, члены организации против предложения минфина увеличивать штраф на 25% в случае повторения нарушения. Оно не учитывает тяжести проступка, размера ущерба и обстоятельств дела, считают они. AmCham предлагает сохранить индивидуальный подход при установлении санкций, исключив автоматическое ужесточение наказания за формальные нарушения, и четко определить само понятие «повторное таможенное нарушение», пишет logos-pres.md

Предложения членов организации содержатся в заключении по проекту поправок в Таможенный кодекс, предусмотренных на следующий год в рамках бюджетно-налоговой и таможенной политики. Они направлены в Министерство финансов.

Нужны четкие и предсказуемые условия работы 

В AmCham в целом поддерживают предлагаемую реформу, но подчеркивают, что внедрение европейских норм должно сопровождаться внятными и приближенными к молдавским реалиям правилами, обеспечивающими бизнесу четкие и предсказуемые условия работы.

В этом смысле ассоциация предлагает уточнить ряд формулировок, чтобы исключить их неоднозначное толкование, точнее адаптировав отдельные положения законодательства ЕС к правовой системе Молдовы. Необходимо также устранить неточности в регулировании работы резидентов свободных экономических зон.

Деловое сообщество предлагает пересмотреть отдельные механизмы привлечения к ответственности. И применять санкции пропорционально тяжести нарушения и его  реальным налоговым последствиям, исключив штрафы за технические или незначительные ошибки, не нанесшие ущерба госбюджету.

Сегодня Таможенный кодекс допускает штрафы за корректировку кода товара в случаях, когда изменение классификации не повлияло на размер таможенных платежей или даже привело к их переплате. Поэтому сообщество AmCham предлагает применять санкции только при наличии реальных налоговых последствий, установить порог материальности и исключить ответственность за технические ошибки без ущерба бюджету.

Его члены подчеркивают, что современный Таможенный кодекс должен одновременно защищать налоговые интересы государства и предоставлять справедливые и предсказуемые условия для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Источник
logos.press.md logologos
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