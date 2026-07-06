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dw.com logodw
6 Июля 2026, 09:38
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FT: РФ не намерена вступать в мирные переговоры до 2027 года

Россия вряд ли будет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине до февраля 2027 года, пишет FT со ссылкой на источник в Москве. Отмечается, что Путин ожидает захвата всего Донбасса до конца 2026-го.

FT: РФ не намерена вступать в мирные переговоры до 2027 года.
FT: РФ не намерена вступать в мирные переговоры до 2027 года.

Россия, скорее всего, не будет участвовать в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине до февраля 2027 года, сообщила в субботу, 5 июля, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Москве, участвующий в обсуждениях по закрытым дипломатическим каналам, передает dw.com

Такой срок может быть связан с тем, что президент России Владимир Путин приказал армии захватить оставшуюся часть Донецкой области до конца 2026 года. Об этом ранее заявлял глава Украины Владимир Зеленский, информацией также поделились с FT разные источники, знакомые с данными украинской разведки и общающиеся с российским лидером.

FT: Россия просит США добиться уступок со стороны Украины

Российская делегация ранее на мирных переговорах заявила американской стороне, что той необходимо добиться от Украины согласия на масштабные уступки, указывает газета со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, участвующих в обсуждениях. Собеседники газеты считают маловероятным возобновление трехсторонних переговоров с участием США до окончания лета.

Информацию об ожидании российской стороны уступок также подтвердил источник FT в Москве. "Предпочтительным вариантом для россиян пока остается сценарий, при котором американцы "преподнесут" им Украину. Они не намекают ни на какие уступки. Они продолжают повторять одни и те же цели... Их переговорная позиция фактически означает отсутствие какой-либо основы для переговоров", - сказал он.

Источник
dw.com logodw
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