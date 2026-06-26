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Point.md logoPoint
26 Июня 2026, 12:53
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Посол Молдовы был вызван в МИД России

В российском дипведомстве заявили, что Лилиану Дарию заявлен решительный протест из-за задержания российских дипкурьеров. Ранее МИД Молдовы эти обвинения опроверг.

Посол Молдовы был вызван в МИД России.
Посол Молдовы был вызван в МИД России.

"26 июня в МИД России был вызван Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением Молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили в МИД РФ, сообщают российские СМИ.

Российская сторона утверждает, что 25 июня в аэропорту Кишинева "многочасовому задержанию были подвергнуты дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации".

Также МИД России сообщил, что их представители не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на Родину.

С аналогичными обвинениями выступило и посольство России в Кишиневе. 

МИД Молдовы назвал эти обвинения необоснованными.

В ведомстве заявили, что дипломатическая почта не открывалась, не задерживалась и не подвергалась проверке, нарушающей Венскую конвенцию. Также там подчеркнули, что дипломатические курьеры не были задержаны.

В МИД отметили, что действия молдавских властей полностью соответствовали международным обязательствам и национальному законодательству.

«Утверждения о нарушении международного права являются ложными. Дипломатическая почта не была открыта, задержана или проверена. Дипломатические курьеры не задерживались. Молдова действовала в полном соответствии с международными обязательствами. Сожалеем, что российская сторона вновь выборочно трактует нормы международного права», — заявили в МИД Молдовы.

Источник
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