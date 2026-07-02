FT: OpenAI собирается передать властям США 5% своей доли.

OpenAI обсуждает передачу властям США 5-процентной доли в компании — так стартап, оцененный в $852 млрд, пытается снять политические препятствия и заручиться финансовой поддержкой администрации Трампа.

Как пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, гендиректор OpenAI Сэм Альтман убежден, что предоставление обществу финансовой доли в компании — лучший способ поделиться выгодами от развития ИИ, и уже поднимал вопрос о доле такого размера в предварительных переговорах с администрацией Белого дома. Об этом изданию рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров. Предполагаемая схема предусматривает, что аналогичную долю передадут и другие американские ИИ-компании, хотя пока неясно, согласятся ли на это остальные лидеры отрасли, пишет theins.ru со ссылкой на ft.com

По данным FT, Альтман и другие руководители OpenAI предлагали, чтобы каждый из ведущих американских разработчиков ИИ выделял 5% своих акций в фонд наподобие Alaska Permanent Fund — суверенного фонда Аляски, который инвестирует нефтяные доходы штата в акции и выплачивает дивиденды властям штата и его жителям. В список компаний, которых могла бы коснуться такая схема, авторы предложения включают Anthropic, Google и Meta.

Издание отмечает, что передача государству доли может помочь OpenAI наладить отношения с администрацией Трампа и стать ответом на растущее политическое недовольство: американские разработчики ИИ всё чаще сталкиваются с настороженностью Вашингтона на фоне масштабного строительства дата-центров и опасений по поводу влияния технологии на рынок труда и кибербезопасность.

В июне власти США уже требовали от OpenAI и Anthropic ограничить доступ к их новейшим моделям, сославшись на соображения национальной безопасности. Обе компании также готовятся к первичному размещению акций, хотя выход OpenAI на биржу может состояться не раньше следующего года.

Собеседники FT назвали переговоры между администрацией и OpenAI «концептуальными» и находящимися на ранней стадии, добавив, что для реализации любой сделки может понадобиться отдельный акт Конгресса. Согласно этим данным, Альтман обсуждал вопрос общественного владения долями ИИ-компаний с самим Трампом, министром торговли Говардом Лутником и министром финансов Скоттом Бессентом. В последние недели он говорил на эту тему и с сенатором-демократом Берни Сандерсом, который настаивает на передаче обществу через суверенный фонд доли около половины капитала каждой американской ИИ-компании.

Ранее Трамп, до этого публично критиковавший главу Intel, ослабил давление на компанию после того, как государство получило 10-процентную долю в ней.