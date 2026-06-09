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dw.com logodw
9 Июня 2026, 17:21
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Компания OpenAI объявила о подготовке к выходу на биржу

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGTP, готовится к выходу на биржу в США. Это следует из пресс-релиза OpenAI, обнародованного в понедельник, 8 июня.

Компания OpenAI объявила о подготовке к выходу на биржу.
Компания OpenAI объявила о подготовке к выходу на биржу.

Как указано в этом документе, компания в конфиденциальном порядке подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Этот шаг необходим для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) и последующему выходу на биржу, передает dw.com

Указывается, что в OpenAI пока не определились с конкретными сроками выхода на биржу. "Это может занять некоторое время, так как есть вещи, которые нам хотелось бы сделать и которые, вероятно, проще реализовать, являясь частной компанией", - отмечается в сообщении.

Несколькими днями ранее о выходе на биржу объявил конкурент OpenAI - компания Anthropic, разработавшая модель искусственного интеллекта Сlaude.

По оценке агентства Reuters, выход OpenAI на фондовый рынок может состояться уже в сентябре. При этом ее капитализация может достичь 1 трлн долларов США (865 млрд евро).

Ожидается, что до конца июня состоится также первичное публичное размещение акций компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Источник
dw.com logodw
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