Компания OpenAI объявила о подготовке к выходу на биржу.

Как указано в этом документе, компания в конфиденциальном порядке подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Этот шаг необходим для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) и последующему выходу на биржу, передает dw.com

Указывается, что в OpenAI пока не определились с конкретными сроками выхода на биржу. "Это может занять некоторое время, так как есть вещи, которые нам хотелось бы сделать и которые, вероятно, проще реализовать, являясь частной компанией", - отмечается в сообщении.

Несколькими днями ранее о выходе на биржу объявил конкурент OpenAI - компания Anthropic, разработавшая модель искусственного интеллекта Сlaude.

По оценке агентства Reuters, выход OpenAI на фондовый рынок может состояться уже в сентябре. При этом ее капитализация может достичь 1 трлн долларов США (865 млрд евро).

Ожидается, что до конца июня состоится также первичное публичное размещение акций компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.