OpenAI подготовила крупнейший редизайн ChatGPT с момента запуска.

Один из топ-менеджеров компании, как пишет издание, описал внутреннее настроение коротко — «чат умер», передает techcrunch.com

Коммерческая логика редизайна связана с подготовкой OpenAI к возможному IPO. По данным FT, у ChatGPT уже около 900 млн активных пользователей в неделю и 50 млн платных подписчиков, а 2 млн бизнес-клиентов обеспечивают примерно 40% выручки компании. OpenAI рассчитывает, что к концу 2026 года доля корпоративного сегмента вырастет до 50%.

Goldman Sachs и Morgan Stanley, по данным издания, консультируют OpenAI по возможному листингу. Оценка компании при размещении может превысить $1 трлн, однако сроки IPO остаются гибкими. В этой логике суперприложение должно показать инвесторам, что OpenAI продает не просто чат-бот, а полноценную рабочую платформу с понятной монетизацией.

По замыслу OpenAI, новый ChatGPT должен собрать в одном интерфейсе инструменты, которые раньше развивались как отдельные направления. Это должно убрать разрыв между чат-ботом, кодингом и агентными функциями, чтобы пользователь мог работать в одном пространстве и не переключаться между сервисами.

Как изменится ChatGPT

Новый интерфейс, как ожидается, будет активнее вести бесплатных пользователей к платным инструментам, прежде всего к Codex. Кодинговым агентом уже пользуются около 5 млн человек в неделю, причем примерно 20% из них — не разработчики, а аналитики, маркетологи, дизайнеры и финансисты. В ChatGPT также планируют встроить партнерские приложения, среди них Canva, Booking.com, Coursera, Expedia и Spotify.

Руководитель продуктового и платформенного направлений OpenAI описывает будущий ChatGPT как личного агента, который сможет помогать пользователю «во всем — в личной жизни и на работе». Идея в том, чтобы сервис работал не только как окно для диалога, а как постоянный помощник в мобильной, десктопной и веб-версиях.