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25 Сентября 2026, 14:08
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FT: ЕС требует от Британии повысить пошлины на китайские автомобили

Евросоюз требует от Великобритании повысить пошлины на китайские автомобили и в большей мере согласовывать свою торговую политику с европейской.

FT: ЕС требует от Британии повысить пошлины на китайские автомобили.
FT: ЕС требует от Британии повысить пошлины на китайские автомобили.

Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, так Евросоюз отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема о том, что страна будет добиваться признания себя «надежным партнером» ЕС и равного доступа своих товаров на европейский рынок.

Заявление господина Бернема связано, в частности, с планами ЕС ввести категорию товаров, сделанных в Европе («Made in Europe»). Во многих таких товарах будут действовать ограничения на китайские комплектующие. Британские компании опасаются, что новые правила могут ограничить равный доступ на европейский рынок их товаров.

«Таможенный союз был бы лучшим решением всех проблем, связанных с "Made in Europe". Также есть вопрос о разнице в пошлинах в связи с опасениями, что китайцы могут обходить наши пошлины, направляя товары через Великобританию»,— цитирует FT оказавшийся в ее распоряжении документ, подготовленный в ЕС.

Ранее на этой неделе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что страна должна работать над возвращением в состав Евросоюза в течение десяти лет. Энди Бернем также говорил, что не исключает возможности возврата страны в ЕС.

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