BMW запустил круглосуточное производство iX3 из-за высокого спроса в Европе.

BMW получил более 100 тысяч заказов в Европе на новый электрический кроссовер iX3. Чтобы справиться со спросом, завод компании в Дебрецене, Венгрия, перешел на круглосуточную работу в три смены.

Серийное производство BMW iX3 началось в начале 2026 года. Всего за восемь месяцев завод вышел на трехсменный график. До запуска третьей смены с конвейера сошел уже 50-тысячный автомобиль, сообщает libertate.ro

В предприятие в Дебрецене BMW инвестировала более 2 млрд евро. На заводе работают свыше 5 тысяч человек, а его производство полностью ориентировано на электромобили. Точная годовая мощность предприятия после перехода на круглосуточный режим пока не объявлена. Компания намерена увеличить выпуск, чтобы сократить сроки поставок iX3.

BMW iX3 стал первой серийной моделью на платформе Neue Klasse и использует электропривод шестого поколения. Версия iX3 50 xDrive оснащена батареей емкостью 108,7 кВт·ч, имеет запас хода до 805 км по WLTP и поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. За 10 минут зарядки автомобиль в идеальных условиях может получить запас хода до 372 км.

Мощность этой версии составляет 345 кВт (469 л. с.), а привод — полный. С лета 2026 года доступна также версия iX3 40 с задним приводом, батареей на 82,6 кВт·ч, мощностью 235 кВт (320 л. с.) и запасом хода до 637 км.

BMW планирует постепенно использовать технологии Gen6 и платформу Neue Klasse в других электромобилях. Осенью 2026 года завод в Дебрецене должен начать выпуск второй новой модели на этой платформе.