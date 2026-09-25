Электромобиль Audi установил рекорд Гиннесса по дальности поездки на одном заряде.

Audi A6 Sportback E-Tron преодолел 1338 км (831 милю) на одном заряде, установив новый мировой рекорд Гиннесса для серийных автомобилей.

Польский раллийный пилот Мико Марчик, ранее установивший рекорд топливной экономичности, проехав на дизельном Skoda Superb 2831 км на одном баке, на этот раз смог преодолеть 1338 километров на электрическом Audi A6 Sportback E-Tron, передает nv.ua со ссылкой на motor1.com

Марчик сел за руль лифтбека Audi, запас хода которого по циклу WLTP составляет до 777 км, однако раллийному гонщику удалось проехать примерно на 72 процента больше, чем указано в официальных данных. Попытка установить рекорд началась в 1:55 ночи 11 сентября в Польше. Марчик ехал вдоль Вислы, проезжая через Краков, Сандомир, Варшаву, Торунь и Грудзёндз, прежде чем добраться до Хеля на побережье Балтийского моря. Затем он развернулся и проехал почти по тому же маршруту в обратном направлении. Спустя более 45 часов после начала поездки аккумулятор Audi A6 окончательно разрядился где-то между Торунем и Цехоцинеком.

Автомобиль эксплуатировался на дорогах общего пользования и справлялся с обычным транспортным потоком, включая часы пик. Средняя температура составляла около 15 градусов Цельсия, хотя во время поездки она опускалась до 7 °C.

Впечатляющим показателем является энергопотребление. Марчик расходовал в среднем всего 7,09 кВт⋅ч на 100 км, что составляет менее половины официального показателя расхода энергии A6 Sportback E-Tron в смешанном цикле.

Безусловно, сама компания Audi заслуживает высокой оценки. Модель A6 Sportback E-Tron имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,21, что делает ее самым аэродинамичным серийным автомобилем марки за всю историю. Она также оснащена аккумуляторной батареей с полезной емкостью 94,9 кВт⋅ч, а система рекуперативного торможения способна обеспечивать мощность до 220 кВт. В компании утверждают, что около 95 процентов ситуаций, требующих торможения в повседневной эксплуатации, можно решить с помощью рекуперации.

Однако есть одно важное уточнение: это не общий рекорд Гиннесса по наибольшему расстоянию, пройденному электромобилем на одном заряде. Этот титул на данный момент принадлежит команде TUfast Eco Team, которая еще в сентябре 2023 года в Германии преодолела 2573,79 км (1599,27 мили) на своем миниатюрном прототипе muc022. Таким образом, заезд Марчика устанавливает рекорд для серийных автомобилей, а не побивает абсолютный рекорд дальности.

Кроме того, средняя скорость автомобиля во время поездки составила чуть менее 30 километров в час, что, возможно, является своего рода «личным рекордом» для гонщика. К примеру, при установлении предыдущего рекорда средняя скорость составляла около 80 км/ч.