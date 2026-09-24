Продажи электромобилей в Европе взлетели на 52% на фоне рекордных цен на топливо.

В августе регистрации полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Главным двигателем спроса стало резкое подорожание горючего, вызванное скачком мировых цен на нефть. Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Активнее всего спрос рос на ключевых рынках. В Германии количество регистраций подскочило на три четверти, а во Франции увеличилось более чем вдвое. В результате чисто аккумуляторные модели заняли 29% августовских продаж в Европе, а с учетом подзаряжаемых гибридов разъем для зарядки имел уже более трети всех купленных авто.

Дорогой бензин и экономия на зарядке

Пересаживаться на батарейные авто людей заставляют цены на горючее. Война США и Израиля против Ирана парализовала танкерное движение в Ормузском проливе, из-за чего бензин в Германии поднялся до рекордных 2,31 евро за литр. Параллельно украинские удары по российским НПЗ ограничили поставки дизеля на мировой рынок, сделав его еще дороже бензина.

В таких условиях заряжать электромобиль стало гораздо выгоднее. По оценке платформы Verivox, зарядка дома в Германии обходится примерно на 70% дешевле визита на бензиновую АЗС.

Всплеску спроса также способствовали другие факторы:

появление на рынке более дешевых авто, таких как Renault Twingo E-Tech (от 19 490 евро) или компактный кроссовер Skoda Elroq (от 37 890 евро);

госпрограммы, благодаря которым в Германии водители с невысоким доходом могут получить до 6000 евро скидки на покупку, а во Франции платеж за лизинг моделей типа Citroën ë-C3 можно снизить до менее 100 евро в месяц;

больше запаса хода, ведь свежие модели уровня Ford Capri или Volvo EX60 способны проехать на одном заряде более 600 км.

Кризис европейских гигантов и давление Китая

Несмотря на высокий спрос, традиционные европейские автогиганты терпят большие убытки из-за собственных просчетов и регуляторных изменений в США. Концерн Stellantis за прошлый год вынужден был списать активы на рекордные 25,4 млрд евро. В то же время Volkswagen собирается удвоить волну увольнений до 100 тысяч работников по всему миру и ухудшил годовой прогноз прибыли из-за обвала продаж в Китае.

Этим кризисом пользуются китайские конкуренты. К примеру, компания BYD продает в Европе бюджетный городской электрокар Dolphin Surf от 22 990 евро, предлагая в Италии скидки до 11 600 евро. По подсчетам аналитиков Dataforce, в августе китайские бренды забрали рекордные почти 12% европейского рынка новых авто.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за рекордных цен на дизельное топливо европейские водители ежедневно теряют более 200 млн евро. За каждые 50 литров горючего автомобилисты в ЕС теперь переплачивают около 30 евро по сравнению с началом года.