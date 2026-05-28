Каллас: ЕС будет требовать ограничения для армии РФ и вывода войск из Молдовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел.

Каллас назвала ключевые требования к Москве

Каллас заявила, что в феврале уже представила документ с перечнем условий, которые ЕС будет выдвигать России на переговорах. Среди главных:

- Россия должна придерживаться международных соглашений, которые сама же подписала;

- Обязательства не нападать на соседние государства и уважать их суверенитет;

- Если от Украины будут требовать ограничений на вооруженные силы - то же самое должно касаться и России;

- Вывод российских войск из Грузии и Молдовы;

- Прекращение вмешательства в выборы других стран.

"Конечно, это максималистский подход, но таков и подход России, которая до сих пор выдвигает максималистские требования", - отметила Каллас.