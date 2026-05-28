eurointegration.com.ua
28 Мая 2026, 13:30
3 727
Каллас: ЕС будет требовать ограничения для армии РФ и вывода войск из Молдовы

ЕС готовит перечень жестких требований к России на случай мирных переговоров по Украине. Среди них есть то, что касается численности российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел.

Каллас назвала ключевые требования к Москве
Каллас заявила, что в феврале уже представила документ с перечнем условий, которые ЕС будет выдвигать России на переговорах. Среди главных:
- Россия должна придерживаться международных соглашений, которые сама же подписала;
- Обязательства не нападать на соседние государства и уважать их суверенитет;
- Если от Украины будут требовать ограничений на вооруженные силы - то же самое должно касаться и России;
- Вывод российских войск из Грузии и Молдовы;
- Прекращение вмешательства в выборы других стран.

"Конечно, это максималистский подход, но таков и подход России, которая до сих пор выдвигает максималистские требования", - отметила Каллас.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
