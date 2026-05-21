Каллас сравнила Китай с раком и разгневала Еврокомиссию.

Об этом пишет Politico.

«Это не отражает позицию Европейской комиссии», — сказала глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

По словам анонимного чиновника, знакомого с ситуацией, пять национальных правительств пожаловались Брюсселю на неприемлемые комментарии Каллас.

«Дипломатам нельзя допускать такие высказывания. Есть слова, с помощью которых вы подаете определенные сигналы, но нельзя называть страну заболеванием», — сказал собеседник издания.

В своем выступлении на ежегодной конференции в Эстонии глава евродипломатии заявила, что Европа «очень четко понимает диагноз болезни», когда речь заходит о Китае.

Каллас перечислила такие элементы экономической политики, как недобросовестная конкуренция и доминирование в критически важных секторах — производстве аккумуляторов, химикатов, судостроении и добыче сырья.