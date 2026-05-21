theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rtvi.com logortvi
21 Мая 2026, 18:50
12 412
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Каллас сравнила Китай с раком и разгневала Еврокомиссию

Заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, сравнившей торговые отношения Китая и Европы с раковой опухолью, вызвало недовольство у руководства Еврокомиссии (ЕК).

Каллас сравнила Китай с раком и разгневала Еврокомиссию.
Каллас сравнила Китай с раком и разгневала Еврокомиссию.

Об этом пишет Politico.

«Это не отражает позицию Европейской комиссии», — сказала глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

По словам анонимного чиновника, знакомого с ситуацией, пять национальных правительств пожаловались Брюсселю на неприемлемые комментарии Каллас.

«Дипломатам нельзя допускать такие высказывания. Есть слова, с помощью которых вы подаете определенные сигналы, но нельзя называть страну заболеванием», — сказал собеседник издания.

В своем выступлении на ежегодной конференции в Эстонии глава евродипломатии заявила, что Европа «очень четко понимает диагноз болезни», когда речь заходит о Китае.

Каллас перечислила такие элементы экономической политики, как недобросовестная конкуренция и доминирование в критически важных секторах — производстве аккумуляторов, химикатов, судостроении и добыче сырья.

Источник
rtvi.com logortvi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте