24 Мая 2026, 18:15
Каллас: Российские удары "Орешником" – это тактика запугивания

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник", способной нести ядерные боеголовки.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, чиновница сообщила в сети X.

Каллас подчеркнула, что Россия "зашла в тупик" на поле боя, поэтому терроризирует гражданских жителей Украины своими целенаправленными атаками.

Глава европейской дипломатии назвала российские удары "отвратительными террористическими актами", направленными на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц.

Кроме того, чиновница подчеркнула, что использование "Орешника" свидетельствует о том, что РФ выбрала тактику ядерного запугивания.

"По сообщениям, использование Москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник" – систем, предназначенных для доставки ядерных боеголовок, – является политической тактикой запугивания и безрассудным риском ядерной эскалации", – написала дипломатка.

Каллас анонсировала, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят усиление давления на Россию.

