Фронт в Украине застыл в июне: темпы российского наступления падают.

С февраля 2022 года, с начала российского вторжения, убиты сотни тысяч людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Линия фронта в Украине в июне в целом оставалась стабильной, подтверждая более широкую тенденцию замедления наступательного темпа России. Об этом свидетельствует проведённый в пятницу агентством AFP анализ данных Института изучения войны (ISW), передает euronews.com

Согласно июньским сводкам, чистый территориальный прирост России составил 30 квадратных километров — преимущественно в северо‑восточной части Харьковской области. Однако, как отмечают аналитики ISW, этот прирост во многом объясняется уточнением данных: по мере появления новых доказательств ранее зафиксированные ограниченные российские вторжения были переклассифицированы как закрепившиеся продвижения.

Украинские силы, в свою очередь, продвинулись на 11 квадратных километров в южной Запорожской области и на 18 квадратных километров в центральной Днепропетровской области.

"Масштабы и размах продолжающихся украинских контратак в этих областях остаются неясными", — заявила команда геопространственной разведки ISW.

"Исход этих продолжающихся боевых действий пока не определён и, вероятно, будет отражён в данных в ближайшие недели", — добавили аналитики.

Украинские военнослужащие запускают дрон по российским позициям на линии фронта в Харьковской области, 20 мая 2026 года AP Photo

В апреле и мае российские войска потеряли около 403 квадратных километров — показатель, который подчёркивает заметное замедление наступательного темпа Москвы. С конца 2025 года динамика продвижения снижается, что аналитики связывают с растущей эффективностью ударов украинских дронов как по передовой, так и на средней дальности.

Апрель стал первым за два с половиной года месяцем, когда российские силы уступили больше территории, чем заняли, а в мае Украина сумела развить этот результат. В 2026 году средний темп российского продвижения составил лишь 15 квадратных километров в месяц — резкий контраст с 405 квадратными километрами в месяц в 2025 году.

В эти оценки не включены участки, о захвате которых заявляет Москва, но которые ISW пока не подтверждает и не опровергает. Институт изучения войны сотрудничает с проектом Critical Threats, входящим в структуру American Enterprise Institute — ещё одного американского аналитического центра, специализирующегося на исследовании современных конфликтов.

По текущим оценкам, под контролем России находится чуть более 19% территории Украины.

В эту оценку входит около 7% территории — включая Крым и части индустриального Донбасса, которые находились под контролем России или пророссийских группировок ещё до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Большая часть российских территориальных захватов пришлась на первые недели войны. С момента вторжения, начавшегося в феврале 2022 года, были убиты сотни тысяч людей, миллионы оказались вынуждены покинуть свои дома.

Этот конфликт, ставший самым кровопролитным в Европе со времён Второй мировой войны, привёл к более чем двум миллионам военных потерь. Основное бремя, согласно исследованию, опубликованному в среду американским аналитическим центром, легло на российские войска.