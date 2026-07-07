Франция вернет посла в Сирию после более 10 лет заморозки отношений.

Франция и Сирия договорились возобновить дипломатическое присутствие в столицах друг друга на уровне послов – после более чем десятилетия замораживания отношений во времена Башара аль-Асада.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся с первым визитом в Дамаске, и президент Сирии Ахмед аль-Шараа объявили, что договорились назначить послов в странах друг друга, возобновляя дипломатические связи после длительного перерыва, передает eurointegration.com.ua

Аль-Шараа назвал встречу с Макроном "историческим событием".

Франция закрыла свое посольство в 2012 году и символически открыла его в начале 2025-го, вскоре после падения режима Асада.

Также сообщалось, что в Дамаске 7 июля прогремели взрывы недалеко от отеля, где остановился Макрон.

Из Сирии президент Франции отправился на саммит НАТО в Анкаре, столице Турции.