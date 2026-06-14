После задержания российского танкера в Ла-Манше суда «теневого флота» меняют маршруты.

Об этом свидетельствуют данные морского мониторингового сервиса Starboard Maritime Intelligence, предоставившего данные theins.ru

Так, танкер LION I (IMO: 9384069) под флагом Камеруна, следовавший через Средиземное море в направлении Атлантики, совершил резкий разворот перед подходом к Ла-Маншу, свернув к Ирландии. Вероятно, он будет обходить острова через Северную Атлантику. В AIS его пункт назначения указан как FOR ORDERS («ожидать дальнейших распоряжений»), что не позволяет определить конечную точку рейса.

Еще один танкер — C VIKING (IMO: 9261657) под флагом Сьерра-Леоне — также неожиданно изменил маршрут в Северной Атлантике и взял курс в сторону Ирландии. Аналогично вместо пункта назначения указано FOR ORDERS.

Еще одно судно, сменившее курс, — SONA (IMO: 9428358), тоже под флагом Сьерра-Леоне. По данным сервисов отслеживания судов, он двигался из Финского залива (вероятно порта Вистино) в сторону Порт-Саида, однако отклонился от маршрута на Ла-Манш.

Также изменил курс танкер MAINI (IMO: 9319870) под флагом Камеруна. Он шел в Северном море из Приморска, пункт назначения указан Порт-Саид (Египет).