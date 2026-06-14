После задержания российского танкера в Ла-Манше суда «теневого флота» меняют маршруты
После того как Великобритания впервые задержала в Ла-Манше танкер SMYRTOS, который Лондон относит к российскому «теневому флоту», несколько других танкеров «теневого флота», направлявшиеся к каналу, начали менять маршруты.
Об этом свидетельствуют данные морского мониторингового сервиса Starboard Maritime Intelligence, предоставившего данные theins.ru
Так, танкер LION I (IMO: 9384069) под флагом Камеруна, следовавший через Средиземное море в направлении Атлантики, совершил резкий разворот перед подходом к Ла-Маншу, свернув к Ирландии. Вероятно, он будет обходить острова через Северную Атлантику. В AIS его пункт назначения указан как FOR ORDERS («ожидать дальнейших распоряжений»), что не позволяет определить конечную точку рейса.
Еще один танкер — C VIKING (IMO: 9261657) под флагом Сьерра-Леоне — также неожиданно изменил маршрут в Северной Атлантике и взял курс в сторону Ирландии. Аналогично вместо пункта назначения указано FOR ORDERS.
Еще одно судно, сменившее курс, — SONA (IMO: 9428358), тоже под флагом Сьерра-Леоне. По данным сервисов отслеживания судов, он двигался из Финского залива (вероятно порта Вистино) в сторону Порт-Саида, однако отклонился от маршрута на Ла-Манш.
Также изменил курс танкер MAINI (IMO: 9319870) под флагом Камеруна. Он шел в Северном море из Приморска, пункт назначения указан Порт-Саид (Египет).
Следует отметить, что несколько судов, против которых введены санкции США и ЕС, но идущие под флагом России, а не сторонних юрисдикций, продолжают идти через Ла-Манш. Это, например, танкер KRASNOYARSK (IMO: 9312896) и грузовое судно ADLER (IMO: 9179854).
- Согласно данным украинской разведки, LION I в 2025 году участвовал в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из порта Приморск. С мая 2025 года владельцем и коммерческим менеджером танкера является зарегистрированная на Сейшелах компания Kario Maritime Inc, а техническим менеджером — китайская Mo Chou Hu Shipmanagement Co. Судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.
- По информации украинской разведки, C VIKING использовался для перевозки российской нефти из российских портов, выключая AIS и осуществляя перевалку нефти с судна на судно. Также сообщается о заходах танкера в порт Камыш-Бурун в оккупированном Крыму. Судно находится под санкциями Великобритании, ЕС, Канады, Австралии, Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.
- Танкер SONA, согласно данным украинской разведки, участвовал в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из портов Тихоокеанского региона России. Судно связывают с индийской компанией Galena Ship Management, аффилированной с одним из крупнейших операторов российского «теневого флота» — Gatik Ship Management. В отношении SONA действуют санкции Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии, Украины и Новой Зеландии. Кроме того, в феврале 2026 года Украина ввела санкции против капитана судна.
- Согласно данным украинской разведки, танкер MAINI участвует в перевозках российской нефти в обход западных ограничений и связан с индийской компанией Galena Ship Management, аффилированной с одним из крупнейших операторов российского «теневого флота» — Gatik Ship Management. Судно использовалось для экспорта российской нефти в третьи страны, в том числе с отключением системы AIS. Greenpeace также относит MAINI к российскому «теневому флоту». В отношении танкера действуют санкции Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Украины.
Изменения маршрутов произошли вскоре после операции британских военных и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), которые в ночь на 14 июня высадились на борт танкера SMYRTOS в проливе Ла-Манш. Судно было задержано и впоследствии переведено на якорную стоянку у южного побережья Англии.
По данным украинской разведки, SMYRTOS с начала 2025 года участвовал в перевозках российской нефти и нефтепродуктов, преимущественно из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.
Ла-Манш остается одним из ключевых морских коридоров между Балтийским морем и мировыми рынками. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из балтийских портов, традиционно проходит именно через этот маршрут. Любые риски задержания или досмотра могут вынудить операторов «теневого флота» искать более длинные и дорогостоящие пути доставки.