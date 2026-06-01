theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
1 Июня 2026, 11:16
7 378
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Франция задержала в Атлантическом океане танкер российского «теневого флота»

ВМС Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор» (Tagor), находящийся под международными санкциями. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Франция задержала в Атлантическом океане танкер российского «теневого флота».
Франция задержала в Атлантическом океане танкер российского «теневого флота».

Задержание произошло утром 31 мая. По словам Макрона, танкер шел из России. Операция была проведена совместно с партнерами Франции, в том числе Великобританией, «в строгом соответствии с морским правом», пишет meduza.io

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Эти суда, игнорирующие даже самые элементарные правила морского судоходства также представляют угрозу для окружающей среды и общей безопасности», — заявил Макрон. 

Танкер «Тагор» находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Украины. Под британские ограничения судно попало в феврале 2026 года. В заявлении британского правительства говорилось, что Лондон причисляет танкер к «теневому флоту» России. По данным Евросоюза, танкер перевозит нефть и нефтепродукты, производимые в России. В американском санкционном списке говорится, что танкер ходит под флагом Панамы. 

Франция не в первый раз задерживает танкеры российского «теневого флота». В марте военно-морские силы страны задержали танкер «Дейна», который следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. Однако через месяц власти Франции разрешили «Дейне» покинуть порт Марселя.

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте