Франция задержала в Атлантическом океане танкер российского «теневого флота».

Задержание произошло утром 31 мая. По словам Макрона, танкер шел из России. Операция была проведена совместно с партнерами Франции, в том числе Великобританией, «в строгом соответствии с морским правом», пишет meduza.io

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Эти суда, игнорирующие даже самые элементарные правила морского судоходства также представляют угрозу для окружающей среды и общей безопасности», — заявил Макрон.

Танкер «Тагор» находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Украины. Под британские ограничения судно попало в феврале 2026 года. В заявлении британского правительства говорилось, что Лондон причисляет танкер к «теневому флоту» России. По данным Евросоюза, танкер перевозит нефть и нефтепродукты, производимые в России. В американском санкционном списке говорится, что танкер ходит под флагом Панамы.

Франция не в первый раз задерживает танкеры российского «теневого флота». В марте военно-морские силы страны задержали танкер «Дейна», который следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. Однако через месяц власти Франции разрешили «Дейне» покинуть порт Марселя.