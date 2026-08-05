theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Августа 2026, 16:36
48
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Франция призывает туристов вернуться в Атлантический регион после лесных пожаров

Франция призвала туристов как можно скорее вернуться в регион Атлантического побережья после катастрофических лесных пожаров, которые опустошили этот регион в течение последних недель.

Франция призывает туристов вернуться в Атлантический регион после лесных пожаров.
Франция призывает туристов вернуться в Атлантический регион после лесных пожаров.

Как сообщили Министерство туризма, туристический совет Atout France и департамент Жиронда, качество воды и воздуха в регионе вернулось к норме, передает eurointegration.com.ua

По их словам, пляжи, кемпинги и отели вновь открыты, равно как и все аэропорты и железнодорожные вокзалы в регионе; они также добавили, что все развлекательные мероприятия и экскурсии вновь доступны.

Восемь кемпингов, которые были эвакуированы в качестве меры предосторожности, но не пострадали от пожаров, получили разрешение на возобновление работы ранее во вторник. Остальные ограничения были ослаблены во второй половине дня.

Восстановлен доступ к пляжам, развлекательным центрам и центрам водных видов спорта, а также к ряду велосипедных маршрутов, проходящих через регион. Запрещенным остается лишь доступ к территориям, непосредственно пострадавшим от пожаров, отчасти из-за риска падения деревьев.

"Это практически возвращение к нормальной жизни", – отметила пресс-секретарь совета по туризму.

Региональная туристическая организация и туристическое бюро Бордо предоставляют туроператорам и туристам актуальную информацию в интернете, в том числе на английском языке, о том, где все еще действуют ограничения и какие основные туристические районы не пострадали от пожаров.

Тем временем пожарные в нескольких регионах Франции продолжали бороться с лесными пожарами.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что в этом году за поджоги, совершенные умышленно или по неосторожности, были арестованы 402 человека. Тридцать шесть из арестованных в настоящее время находятся в предварительном заключении.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте