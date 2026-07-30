Джордж и Амаль Клуни вынуждены эвакуироваться из своего дома во Франции

Голливудский актёр Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, заберут своих детей и покинут поместье на юге Франции из-за масштабных лесных пожаров, охвативших Европу.

Семья проживает в городке Бриньоль в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, который оказался в зоне повышенного риска. Об эвакуации супругов сообщили в официальном письме мэру Бриньоля, что также подтвердил представитель актера, пишет focus.ua со ссылкой на people.com

"Дорогой Дидье, пока мы даже не представляем, уцелеет ли наш прекрасный дом в этот ужасный момент, — говорится в письме супругов. — Покидая Бриньоль, мы хотим подчеркнуть две вещи: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, а во-вторых, что бы ни случилось с нашим поселком, мы с Амаль остаемся частью этой общины и поможем полностью его восстановить. Мы любим Бриньоль и наших друзей, которые здесь живут", — говорится в письме.

Для 64-летнего Джорджа и 48-летней Амаль Клуни этот городок стал настоящим убежищем, где они воспитывают 9-летних близнецов Александра и Эллу. Несмотря на наличие недвижимости в Англии, Италии на озере Комо и в Кентукки, именно французскую ферму они выбрали в качестве основного места проживания.