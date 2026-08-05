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5 Августа 2026, 21:38
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Франция привлекла автопром к производству военных беспилотников

С начала года в стране объявили как минимум о шести партнерствах между оборонными и автомобильными компаниями.

Франция привлекла автопром к производству военных беспилотников.
Франция привлекла автопром к производству военных беспилотников.

Франция начала выпускать беспилотники с участием представителей автомобильной промышленности, пишет Reuters. С начала года в стране объявили как минимум о шести партнерствах между оборонными и автомобильными компаниями.

Французские власти рассчитывают использовать возможности автопрома по масштабированию выпуска, автоматизации и контролю затрат. Компания Valeo намерена выпускать во Франции электродвигатели для беспилотников Harmattan AI, сообщает агентство.

Renault уже разрабатывает БПЛА дальнего действия с компанией Turgis&Gaillard, а в июне договорилась с Thales о производстве дрона-камикадзе Toutatis. Планируемый объем выпуска с 2027 года — 1 тыс. БПЛА в месяц, уточняет Reuters.

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