Военнослужащие Молдовы примут участие в военном параде в Париже.

Группа знаменосцев Роты почетного караула Национальной армии Молдовы примет участие 14 июля в военном параде в Париже по случаю Национального дня Французской Республики.

По данным Министерства обороны, молдавские военнослужащие пройдут по Елисейским полям вместе с подразделениями Вооруженных сил Франции и представителями других стран-партнеров в присутствии французских властей и официальных гостей, передает rupor.md

Молдавскую делегацию возглавит майор Виталий Жосан, а государственный флаг Республики Молдова будет нести сержант II класса Серджиу Чебурчиу.

Это будет второе участие военнослужащих Молдовы в военном параде по случаю Национального дня Франции.

Национальный день Франции отмечается ежегодно 14 июля и связан с падением Бастилии в 1789 году — событием, которое считается символом начала Французской революции. Военный парад на Елисейских полях является одной из крупнейших военных церемоний в Европе и, помимо французских военнослужащих, собирает контингенты и делегации приглашенных стран-партнеров.