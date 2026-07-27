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meduza.io logomeduza
27 Июля 2026, 09:46
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В Ростове-на-Дону украинский беспилотник попал в многоэтажку: погибли два человека

Два человека — муж и жена — погибли в результате удара украинских беспилотников в Ростове-на-Дону в ночь на 27 июля. Еще пять человек, в том числе подросток, получили ранения.

В Ростове-на-Дону украинский беспилотник попал в многоэтажку: погибли два человека.
В Ростове-на-Дону украинский беспилотник попал в многоэтажку: погибли два человека.

Под удар попали Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский районы. После падения беспилотников пожары начались на территории частного предприятия, складах и нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобиле, пишет meduza.io

Судя по фото и видео очевидцев, беспилотник попал в один из многоэтажных домов города. На кадрах видны поврежденные квартиры. Местные власти сообщили, что жителей пострадавшего дома в Пролетарском районе эвакуировали.

Издание Astra со ссылкой на кадры очевидцев сообщает, что над Ростовским портом поднимается дым.

Источник
meduza.io logomeduza
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