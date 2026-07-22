Франция первой в ЕС запретила соцсети детям младше 15 лет.

Французский парламент окончательно одобрил закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться соцсетями. Решение принято на фоне растущих опасений по поводу влияния платформ на психическое здоровье и безопасность детей.

Таким образом Франция стала первой страной в Европе, принявшей подобную меру. Ранее аналогичный запрет для пользователей младше 16 лет ввела Австралия. По словам министра по вопросам искусственного интеллекта Анн Ле Энанфф, страна "первой в Европе приняла цифровое совершеннолетие", пишет dw.com

Согласно новому закону, с 1 сентября дети младше 15 лет не смогут создавать аккаунты в социальных сетях. Уже существующие учетные записи детей платформы должны будут закрыть в течение последующих четырех месяцев.

Кроме того, соцсети обязаны внедрить системы проверки возраста, соответствующие требованиям французского регулятора по защите персональных данных. Компании традиционно выступают против подобных запретов, однако заявляют о готовности соблюдать национальное законодательство.