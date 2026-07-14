ЕС введет для детей возрастные ограничения на соцсети.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доклад экспертной комиссии ЕС, которая рекомендует ввести возрастные ограничения на соцсети для несовершеннолетних. Такой законопроект будет готов к сентябрю 2026 года.

Европейский союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков, пишет dw.com

В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста в том случае, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти.

"Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям", - заявила фон дер Ляйен. По ее словам, до сентября ЕК объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС.

Контроль за соцсетями - в компетенции Еврокомиссии

Заявление Урсулы фон дер Ляйен - очередной шаг в многолетних усилиях ЕК по снижению рисков для ментального и физического здоровья, связанных с использованием соцсетей несовершеннолетними. Глава ЕК сделала эту проблему одним из своих приоритетов на посту главы исполнительной власти ЕС.

За введение общеевропейских возрастных ограничений выступают также Дания, Испания, Греция и Франция. Некоторые европейские страны уже ввели такие запреты на национальном уровне.

В ФРГ собственный законопроект до конца 2027 года пообещала представить федеральный министр по делам семьи Карин Прин (Karin Prien). Ранее экспертная группа немецкого правительства выступила за полный запрет доступа к соцсетям для детей младше 13 лет и ограничения для отдельных сервисов в зависимости от уровней потенциальных рисков.

Каждая страна-член ЕС может установить собственные запреты и ограничения, однако контроль за исполнением этих требований входит в компетенцию ЕК. Именно она осуществляет надзор за крупнейшими соцсетями, такими как Instagram, TikTok и Snapchat, а также может обязать их внести изменения в свои сервисы и налагать штрафы за нарушения.

Соцсети уже ограничивают доступ для европейских пользователей младше 13 лет, поскольку в соответствии с правилами ЕС о защите персональных данных они не могут самостоятельно дать согласие на их обработку.