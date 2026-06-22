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unimedia.info logounimedia
22 Июня 2026, 20:46
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Свадьба в стиле «Мулен Руж» в Молдове вызвала скандал в соцсетях

В соцсетях активно обсуждают свадьбу, организованную в Молдове в стиле знаменитого парижского кабаре «Мулен Руж». Главной причиной споров стало эротическое шоу с участием танцовщицы, которая выступала перед гостями в ванне.

Свадьба в стиле «Мулен Руж» в Молдове вызвала скандал в соцсетях.
Свадьба в стиле «Мулен Руж» в Молдове вызвала скандал в соцсетях.

Мероприятие разделило интернет-пользователей на два непримиримых лагеря. Одни гости и пользователи соцсетей жёстко раскритиковали концепцию праздника, назвав её неуместной для свадьбы и оскорбительной для молдавских традиций, пишет unimedia.info

В комментариях прозвучали такие эпитеты, как «вульгарно», «безвкусно», «чрезмерно» и даже «отвратительно». Одна из пользовательниц написала: «Ужасно пропагандировать нечто подобное. На свадьбе, где должны праздноваться любовь, преданность и верность, разгул, неуважение и идея о том, что оскорбить кого-либо — это весело, воспринимаются как норма». Другой комментарий гласил: «Когда на свадьбе появляются такие сцены, речь уже не об оригинальности, а о неуважении к людям, пришедшим поздравить молодожёнов. Между элегантностью и вульгарностью огромная разница».

Однако нашлись и те, кто оценил смелость молодожёнов и нестандартный подход. «Мне бы тоже понравилась такая концепция»; «Что красиво, то и Богу нравится»; «Неужели люди не могут радоваться чужому счастью?» — писали сторонники оригинального формата.

Сама невеста тоже отреагировала на волну обсуждений: «Обожаю вас всех!!! Я прочитала все комментарии. Мы с мужем передаём каждому из вас частичку нашей любви», — написала девушка.

Организатор мероприятия Лилу Ожован призналась, что была удивлена таким номером: «Я была на многих свадьбах, казалось, видела уже всё, но такое — впервые».

Источник
unimedia.info logounimedia
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