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euronews.com logoeuronews
11 Июня 2026, 21:38
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FRA: Рост стоимости жилья толкает все больше европейцев в бездомность

Рост стоимости жилья делает право на достойные жилищные условия всё более недосягаемым для многих европейцев, говорится в сообщении базирующегося в Вене Агентства Европейского союза по фундаментальным правам (FRA).

FRA: Рост стоимости жилья толкает все больше европейцев в бездомность. Фото: Laurent Cipriani
FRA: Рост стоимости жилья толкает все больше европейцев в бездомность. Фото: Laurent Cipriani

В своём ежегодном докладе FRA отмечает, что в целом по ЕС с 2015 по 2024 год цены на жильё выросли на 53%, а арендная плата за тот же период — почти на 17%, говорится в документе со ссылкой на данные статистического агентства Евростат, передает euronews.com

«Стремительный рост цен затрагивает множество людей и семей: всё больше людей не в состоянии оплачивать жильё и рискуют оказаться бездомными», — заявила директор Агентства по фундаментальным правам Сирпа Раутио в докладе.

Более двух третей жителей ЕС владеют собственным жильём; однако среди людей с доходами ниже порога риска бедности менее половины имеют своё жильё.

Согласно докладу, среди тех, на кого сильнее всего давит рост стоимости жилья, — молодые люди в Европе.

«Молодёжь и уязвимые группы сталкиваются с трудностями, которые подрывают их доступ к базовому праву на достойные жилищные условия, и многие по-прежнему не защищены от выселения», — сказала Раутио.

В то же время, по данным FRA, есть признаки роста бездомности: Европейская федерация национальных организаций, работающих с бездомными (Feantsa), оценивает, что в 2025 году в ЕС без жилья оставались почти 1,3 млн человек.

В агентстве напомнили, что право на достойные жилищные условия закреплено в международном праве в области прав человека и распространяется на всех, включая мигрантов, беженцев и соискателей убежища. Международные и европейские соглашения также обязывают правительства предотвращать бездомность, расширять доступ к доступному по цене жилью и защищать людей от дискриминации в жилищной сфере.

В своём докладе FRA призывает к основанному на правах человека подходу к жилищной политике, чтобы эффективно бороться с бездомностью, защищать людей от принудительных выселений и обеспечивать гарантии для тех, кто находится в уязвимом положении, предупреждая, что растущая нестабильность на рынке жилья оставляет всё больше людей под угрозой оказаться на улице.

По словам Раутио, ЕС также всё чаще испытывается на прочность в части соблюдения принципов правового управления и фундаментальных прав в условиях интенсивной геополитической нестабильности и угроз безопасности.

«Непредсказуемая международная обстановка и продолжающиеся войны отражаются и на ситуации внутри стран — в том числе на ощущении безопасности и благополучия у людей», — добавила она.

Доклад охватывает все 27 государств — членов ЕС, а также Албанию, Северную Македонию и Сербию.

Источник
euronews.com logoeuronews
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