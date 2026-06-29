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kommersant.ru logokommersant
29 Июня 2026, 12:10
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Ford пришлось вернуть своих опытных инженеров после ошибок ИИ

Автомобильная компания Ford наняла около 350 опытных инженеров после того, как автоматизированные системы и инструменты искусственного интеллекта не обеспечили ожидаемого уровня контроля качества.

Ford вернула опытных инженеров после неудач с ИИ-контролем качества.
Ford вернула опытных инженеров после неудач с ИИ-контролем качества.

Часть специалистов ранее работала в самой компании, другие пришли от поставщиков автоконцерна, сообщает kommersant.ru

В Ford признали, что недооценили значение инженерного опыта, накопленного при разработке нескольких поколений автомобилей. По словам вице-президента компании по аппаратной инженерии Чарльза Пуна, производитель ошибочно рассчитывал, что внедрение ИИ и изменение проектных требований само по себе позволит выпускать автомобили более высокого качества.

Нанятые инженеры помогают искать слабые места в деталях до их поступления на заводы, участвуют в проектных проверках, обучают молодых специалистов и дорабатывают данные, на которых работают ИИ-системы. Ford также усилила взаимодействие между командами разработки, производства и программного обеспечения. Компания рассчитывает таким образом перейти от исправления дефектов после выпуска машин к их предупреждению на ранних этапах.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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