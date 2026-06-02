Антиплагиат в Молдове научится выявлять использование ИИ со следующего года

«Система уже запущена в работу. Первые отчёты уже сформированы, и я тоже имел возможность с ними ознакомиться. Есть определённые моменты, из которых мы, безусловно, сделаем выводы. Например, я видел дипломные работы, в которых отсутствует какой-либо коэффициент подобия, то есть уровень цитирования составляет менее 1%. Это с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что при написании работы использовался искусственный интеллект», — рассказал министр образования, передает tvrmoldova.md

По словам Дана Перчуна, даже в текущей версии платформы, которая не выявляет использование инструментов искусственного интеллекта в автоматическом режиме, руководители дипломных работ способны заметить определённые признаки, указывающие на то, что студенческие работы не были подготовлены самостоятельно.

Глава Министерства образования объявил, что начиная со следующего года система будет дополнена автоматизированными механизмами, предназначенными для выявления контента, созданного при помощи искусственного интеллекта.

Дан Перчун также привёл данные, которые характеризуют масштабы распространения плагиата в высших учебных заведениях Республики Молдова.

«Если говорить непосредственно о плагиате, то, согласно результатам социологических опросов — а мы задаём студентам вопросы об их учебной практике, — около сорока процентов респондентов признаются, что списывают. Примерно десять процентов сообщают, что приобретают готовые дипломные работы», — отметил министр.

Новое программное обеспечение, внедрённое в текущем году, призвано анализировать степень схожести между различными студенческими работами и тем самым обеспечивать более эффективное выявление случаев плагиата. Представители университетского сообщества поддержали необходимость применения более строгих мер в борьбе с академическим мошенничеством.