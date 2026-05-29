meduza
29 Мая 2026, 22:11
Компания Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом, обогнав OpenAI

Компания Anthropic в ходе последнего раунда финансирования привлекла 65 миллиардов долларов, а ее оценка достигла 965 миллиардов долларов.

Таким образом Anthropic обогнала своего ближайшего конкурента — компанию OpenAI, разработчика ChatGPT (ее оценка в последнем инвестиционном раунде составила 852 миллиардов долларов) — и стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта, передает meduza.io

Для Anthropic, как отмечает The Hill, это резкий скачок: три месяца назад компания привлекла 30 миллиардов долларов при оценке в 380 миллиардов.

И Anthropic, и OpenAI планируют выйти на IPO в 2026 году. Еще один их ближайший конкурент, компания SpaceX Илона Маска, уже подала заявку на первичное размещение акций, став первой из тройки ИИ-гигантов. Ожидается, что IPO SpaceX, которая оценивалась в 1,25 триллиона долларов, станет крупнейшим в истории биржи Уолл-стрит.

Источник
