theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
30 Мая 2026, 09:36
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ИИ становится дороже сотрудников: в США компании меняют политику использования нейросетей

На фоне растущих издержек Microsoft, Uber и Nvidia начали переводить сотрудников на более дешевые инструменты и вводить жесткие квоты на работу с ИИ.

ИИ становится дороже сотрудников: в США компании меняют политику использования нейросетей.
ИИ становится дороже сотрудников: в США компании меняют политику использования нейросетей.

Американские технокорпорации столкнулись с необходимостью экстренного пересмотра бюджетов из-за резкого роста операционных расходов на содержание ИИ-агентов. Как сообщает издание Axios, одна из крупнейших мировых компаний в течение одного месяца потратила 500 миллионов долларов на использование нейросети Claude от Anthropic. Выяснилось, что это произошло из-за отсутствия установленных лимитов на использование сервиса сотрудниками в рамках корпоративной подписки.

Ранее один из клиентов Google Cloud получил счет на 18 тысяч долларов при запланированном бюджете в 7 долларов, а создатель проекта OpenClaw вместе с командой из трех человек израсходовал 1,3 миллиона долларов на токены OpenAI API за 30 дней.

На фоне подобных финансовых рисков руководство ИТ-гигантов начинает менять внутреннюю политику. В середине мая стало известно, что корпорация Microsoft обязала инженеров, работающих над Windows, Microsoft 365, Outlook и Teams, полностью прекратить использование Claude Code и перенести все проекты в Microsoft Copilot до конца июня 2026 года.

Аналогичная ситуация наблюдается в Uber, где технический директор Правин Неппалли Нага сообщил о полном исчерпании бюджета на Claude Code, изначально рассчитанного на весь 2026 год. С начала года доля инженеров компании, задействованных в работе с этим инструментом, увеличилась с 32% до 84%. При этом операционный директор Uber Эндрю Макдональд констатировал, что нейросети пока не приносят ожидаемой отдачи, а растущие затраты на ИИ-агентов внутри компании становится все сложнее оправдывать.

В апреле вице-президент Nvidia Брайан Катанзаро подтвердил, что расходы на вычислительные мощности для нейросетей в его подразделении уже превышают расходы на заработную плату специалистов.

Генеральный директор разработчика ПО CloudBees Анудж Капур в комментарии для Axios предположил, что масштабные сокращения персонала в Meta и Amazon могут быть продиктованы не столько автоматизацией процессов, сколько поиском средств для компенсации затрат на ИИ-инфраструктуру.

Аналитики связывают аномальное потребление ресурсов с техническими особенностями ИИ-агентов и человеческим фактором. Современные агентные системы способны расходовать в 1000 раз больше токенов, чем стандартные языковые модели, за счет постоянной генерации запросов с объемным контекстом.

Бывший главный специалист по ИИ в Microsoft София Веластеги отметил, что сотрудники склонны автоматизировать не те задачи, которые коммерчески выгодны бизнесу, а те, что им лично неприятно выполнять. Например, зафиксированы случаи бессмысленной траты корпоративных токенов, когда инженеры используют нейросети для запросов о прогнозе погоды.

Кроме того, гендиректор Micro1 Али Ансари сообщил о распространении практики «токенмаксинга», когда работники искусственно увеличивают объем использования ИИ для повышения своего внутреннего рейтинга. В Amazon это уже привело к отказу от системы оценки сотрудников на основе активности работы с нейросетями.

В ответ на эти вызовы финансовые отделы внедряют жесткие протоколы контроля. Доступ к ИИ теперь ограничивается в зависимости от роли сотрудника, вводятся квоты на ежемесячные расходы и рекомендации по повторному использованию ответов.

Изменения происходят и на стороне провайдеров: Google перешла на новую систему расчета лимитов для Gemini, где стоимость зависит от сложности задачи и длины диалога. Это уже привело к случаям, когда один запрос на генерацию видео полностью исчерпывал пятичасовой лимит платной подписки Google AI Pro.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте