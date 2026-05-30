ИИ становится дороже сотрудников: в США компании меняют политику использования нейросетей.

Американские технокорпорации столкнулись с необходимостью экстренного пересмотра бюджетов из-за резкого роста операционных расходов на содержание ИИ-агентов. Как сообщает издание Axios, одна из крупнейших мировых компаний в течение одного месяца потратила 500 миллионов долларов на использование нейросети Claude от Anthropic. Выяснилось, что это произошло из-за отсутствия установленных лимитов на использование сервиса сотрудниками в рамках корпоративной подписки.

Ранее один из клиентов Google Cloud получил счет на 18 тысяч долларов при запланированном бюджете в 7 долларов, а создатель проекта OpenClaw вместе с командой из трех человек израсходовал 1,3 миллиона долларов на токены OpenAI API за 30 дней.

На фоне подобных финансовых рисков руководство ИТ-гигантов начинает менять внутреннюю политику. В середине мая стало известно, что корпорация Microsoft обязала инженеров, работающих над Windows, Microsoft 365, Outlook и Teams, полностью прекратить использование Claude Code и перенести все проекты в Microsoft Copilot до конца июня 2026 года.

Аналогичная ситуация наблюдается в Uber, где технический директор Правин Неппалли Нага сообщил о полном исчерпании бюджета на Claude Code, изначально рассчитанного на весь 2026 год. С начала года доля инженеров компании, задействованных в работе с этим инструментом, увеличилась с 32% до 84%. При этом операционный директор Uber Эндрю Макдональд констатировал, что нейросети пока не приносят ожидаемой отдачи, а растущие затраты на ИИ-агентов внутри компании становится все сложнее оправдывать.

В апреле вице-президент Nvidia Брайан Катанзаро подтвердил, что расходы на вычислительные мощности для нейросетей в его подразделении уже превышают расходы на заработную плату специалистов.

Генеральный директор разработчика ПО CloudBees Анудж Капур в комментарии для Axios предположил, что масштабные сокращения персонала в Meta и Amazon могут быть продиктованы не столько автоматизацией процессов, сколько поиском средств для компенсации затрат на ИИ-инфраструктуру.

Аналитики связывают аномальное потребление ресурсов с техническими особенностями ИИ-агентов и человеческим фактором. Современные агентные системы способны расходовать в 1000 раз больше токенов, чем стандартные языковые модели, за счет постоянной генерации запросов с объемным контекстом.

Бывший главный специалист по ИИ в Microsoft София Веластеги отметил, что сотрудники склонны автоматизировать не те задачи, которые коммерчески выгодны бизнесу, а те, что им лично неприятно выполнять. Например, зафиксированы случаи бессмысленной траты корпоративных токенов, когда инженеры используют нейросети для запросов о прогнозе погоды.