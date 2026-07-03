Фон дер Ляйен признала "технические проблемы" с новой системой въезда в ЕС.

Новая цифровая система въезда/выезда в ЕС сталкивается с "техническими проблемами". Об этом в пятницу заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем совместно с государствами-членами над тем, чтобы эти технические проблемы были решены", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Корку, Ирландия, передает eurointegration.com.ua

Система EES вызывает беспокойство с момента её постепенного внедрения в прошлом году, но проблемы обострились в связи с увеличением авиатрафика во время пикового летнего туристического сезона в Европе.

Аэропорты и авиакомпании обвиняют новую систему пограничного контроля – которая требует от путешественников из стран, не входящих в ЕС, регистрации своих биометрических данных – в многочасовых очередях, перебоях в работе и пропущенных стыковочных рейсах.

"Еще предстоит приложить немало усилий, чтобы совместно с государствами-членами решить эти технические проблемы", – отметила фон дер Ляйен.

Эти комментарии свидетельствуют об изменении тона со стороны Комиссии, которая ранее преуменьшала значение сбоев, связанных с системой EES. "В большинстве аэропортов ЕС это влияние действительно ограничено", – заявил в среду Маркус Ламмерт, пресс-секретарь Комиссии по вопросам внутренних дел.

Ранее в этом году Комиссия заявляла, что регистрация въезда или выезда обычно занимает около 70 секунд.