Фон дер Ляйен: Председательство Ирландии ускорит реализацию торговых соглашений ЕС.

Ключевыми задачами ирландского председательства в Совете ЕС станет ускорение реализации торговых соглашений с надежными партнерами, углубление единого рынка и устранение барьеров для европейского бизнеса.

Об этом заявила председатель Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Корке по итогам встречи коллегии еврокомиссаров с правительством Ирландии по случаю начала ирландского председательства в Совете ЕС, передает report.az

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна быстрее переходить "от исследований к масштабированию" инноваций и создавать условия для роста высокотехнологичных компаний.

"Вне наших границ мы должны продолжать диверсификацию. Ирландское председательство сыграет центральную роль в максимально быстром вводе в действие соглашений с Индией и Мексикой, чтобы Европа могла расширять торговлю с надежными партнерами, увеличивать экспорт и одновременно снижать зависимость от отдельных поставщиков", - сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, внутри ЕС приоритетом станет реализация дорожной карты "Одна Европа - единый рынок" (One Europe, One Market), предусматривающей развитие промышленного потенциала, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, а также завершение ключевых реформ до конца 2027 года.

Фон дер Ляйен сообщила, что уже в июле Еврокомиссия представит новый энергетический пакет, включающий меры по ускорению электрификации экономики и пересмотру системы торговли квотами на выбросы (ETS). Одновременно Брюссель продолжит работу над пакетом мер по укреплению технологического суверенитета ЕС - от производства полупроводников и искусственного интеллекта до облачной инфраструктуры и больших языковых моделей.

Она также призвала ускорить принятие инициатив по снижению административной нагрузки на бизнес, созданию единого свода правил для инновационных компаний (EU Inc.) и продвижению Союза сбережений и инвестиций, который должен помочь преодолеть фрагментацию европейских рынков капитала и расширить доступ стартапов к финансированию.