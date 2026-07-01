В Ирландии выступили за пересмотр права вето в ЕС в период её председательства, начавшегося 1 июля.

В партии ирландского премьер-министра заявили, что в течение 6 месяцев, пока Ирландия будет председательствовать в Совете ЕС, следует начать работу над отменой права вето при принятии решений в Евросоюзе в сфере внешней политики.

Об этом заявил Билли Келлехер, ведущий депутат Европарламента от партии премьер-министра Ирландии, передает eurointegration.com.ua

По его словам, Дублину следует обратить внимание на институциональную реформу в ЕС, а причинами для пересмотра права вето являются предстоящее расширение Евросоюза и прошлый горький опыт с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Отказ от принципа единогласия, который применяется к внешней политике ЕС и нескольким другим ключевым сферам принятия решений, является давним приоритетом для фракции Renew Europe, к которой принадлежит Келлехер.

Как сообщили изданию несколько чиновников и дипломатов, ожидается, что в сентябре Европейская комиссия выступит с давно ожидаемым предложением по управлению расширенным Европейским союзом, что на жаргоне ЕС называется "пересмотром политики перед вступлением" новых членов.

В настоящее время значительная часть дискуссии сосредоточена на ограничении права голоса для новых членов, но Келлехер отметил, что страны-кандидаты заслуживают полноправного членства, если они соответствуют критериям вступления.

Келлехер добавил, что право вето было задумано в те времена, когда членов ЕС было гораздо меньше. "Оно использовалось крайне редко, и угрозами его применения злоупотребляли очень осторожно", – сказал он.

"В современном мире не может быть ситуации, когда одна страна, по каким бы то ни было причинам, может по своему усмотрению применять право вето и извлекать выгоду из Союза", – отметил политик.

Он привёл пример Виктора Орбана, который ушёл из власти в результате поражения на апрельских выборах в Венгрии после того, как он заблокировал предоставление ЕС кредита Украине на сумму 90 млрд евро. Келлехер отметил, что Орбан "иногда из коварных мотивов" шантажировал ЕС.

Отмену права вето поддерживает Германия, и об этом заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Но эта идея не нравится многим меньшим странам, которые опасаются, что без него их национальные интересы могут быть пренебрежены.