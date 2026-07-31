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eurointegration.com.ua logoeurointegration
31 Июля 2026, 17:00
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Фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Сеуте: Это недопустимо, ЕС поможет Испании

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в испанском анклаве Сеуте, куда незаконно из Марокко проникли десятки тысяч мигрантов.

Фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Сеуте: Это недопустимо, ЕС поможет Испании.
Фон дер Ляйен о миграционном кризисе в Сеуте: Это недопустимо, ЕС поможет Испании.

Фон дер Ляйен назвала кадры из Сеуты недопустимыми и подчеркнула, что Европейский Союз не может позволить никому попадать на его территорию без соблюдения установленных правил, передает eurointegration.com.ua

"Опасные попытки пересечения границы должны быть немедленно прекращены. Сети контрабандистов должны быть ликвидированы. А возвращение должно происходить быстро, как это предусмотрено нашими правилами", – заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии сообщила, что поручила двум еврокомиссарам оказать помощь в стабилизации ситуации.

По её словам, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер уже тесно сотрудничает с Испанией и готов отправиться в районы, где ситуация наиболее сложная. Он будет координировать оказание дополнительной оперативной поддержки Испании, в частности при участии агентства Frontex.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица поддерживает контакт со своим марокканским коллегой.

"Я уверена, что наше тесное партнерство с Марокко поможет достичь конкретных результатов", – заявила фон дер Ляйен.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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