Флот «Нибулона» работает на логистическую компанию Румынии в низовьях Дуная.

Украинский «Нибулон» заключил долгосрочный контракт с румынской компанией TTS (Transport Trade Services) SA, одним из крупнейших операторов речной логистики в Европе, на выполнение международных перевозок по Дунаю.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает logos-pres.md

По соглашению сторон в течение четырех месяцев барже-буксирные караваны «Нибулона» будут осуществлять рейсы по Нижнему Дунаю между Румынией, Сербией и Болгарией.

Первый рейс уже выполнен. Суда компании доставили партию фосфатных удобрений из порта Констанца (Румыния) в Прахово (Сербия), после чего загрузили зерновые и масличные культуры в дунайских портах Болгарии для перевозки в Констанцу.

В компании отмечают, что работа по круговой схеме позволяет минимизировать пустые переходы судов и повысить эффективность использования флота. Перевозку выполняют барже-буксирные караваны грузоподъемностью около 8 тыс. т каждый. Экипажи судов полностью состоят из украинских моряков.

По словам директора по логистике «Нибулона» Сергея Калкутина, контракт с TTS подтверждает конкурентоспособность украинского флота на европейском рынке транспортных услуг и открывает новые возможности для развития международной речной логистики. В компании напомнили, что после утраты возможности работы на внутренних водных путях Украины переориентировали часть флота на международный рынок Дуная.

В настоящее время «Нибулон» осуществляет перевозку на Среднем, Верхнем и Нижнем Дунае и расширяет географию международных маршрутов, пишет latifundist.