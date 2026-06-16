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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 22:50
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Счетная палата выявила нарушения в управлении средствами соцзащиты и медстрахования

Счетная палата выявила ряд несоответствий в управлении средствами государственной системы социального (BASS) и медицинского (FAOAM) страхования.

Счетная палата выявила нарушения в управлении средствами соцзащиты и медстрахования.
Счетная палата выявила нарушения в управлении средствами соцзащиты и медстрахования.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки отчетов об исполнении бюджета за 2025 год, передает rupor.md

Выводы аудита были представлены на совместном заседании парламентских комиссий — по контролю за государственными финансами и по социальной защите, здравоохранению и семье.

Несмотря на то что финансовые отчеты дают точное и достоверное представление о бюджетной ситуации, аудиторы указали на несколько системных проблем:

  • Проблемы с учетом граждан: зафиксированы трудности с идентификацией и уведомлением лиц, которые обязаны покупать полис медстрахования в индивидуальном порядке. 
  • Задержки в медицине: выявлены сбои в процессах авторизации, оценки и аккредитации поставщиков медицинских услуг.
  • Кадровые упущения: обнаружены недостатки в организации работы и оплате труда персонала.

Бюджет соцстрахования (BASS) в цифрах 

Официальные данные показывают, что доходы бюджета соцстрахования в 2025 году составили 49,2 млрд леев (исполнение на 99,6%). Главным источником стали социальные взносы, а трансферты из госбюджета покрыли 41,1% доходов. Расходы BASS превысили 49,1 млрд леев, из которых более 98% ушло непосредственно на социальные пособия. Профицит бюджета составил 122,8 млн леев. Всего за год система обеспечила выплату более 80 видов пособий для 1,2 млн получателей и назначение почти 30 тысяч новых пенсий.

Бюджет медстрахования (FAOAM) в цифрах

В секторе здравоохранения доходы фонда FAOAM составили 17,49 млрд леев, а расходы — 17,39 млрд леев. К концу отчетного периода свободный остаток средств на счетах Национальной компании медицинского страхования (НКМС/CNAM) составил 2,32 млрд леев.

По итогам проверки Счетная палата направила профильным ведомствам рекомендации для повышения прозрачности и усиления контроля за расходованием государственных средств.

Источник
rupor.md logorupor
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