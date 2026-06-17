Счётная палата: Возврат средств из украденного миллиарда идёт крайне медленно.

Молдова продолжает медленно восстанавливать «миллиард» долларов, украденный в результате банковской аферы, при этом финансовое бремя остаётся на плечах граждан.

Согласно отчёту Счётной палаты, на конец 2025 года остаток требований банков, находящихся в ликвидации, к Министерству финансов составлял 11,2 млрд леев, сообщает tvrmoldova.md

Аудит показывает, что в прошлом году фактические поступления от возврата долгов составили всего 65,45 млн леев. При этом сокращение остатка задолженности в основном произошло за счёт списания долгов после ликвидации ряда компаний.

Счётная палата также обращает внимание на повторяющееся списание исторических долгов гарантированных должников. В период 2023–2025 годов общая сумма списанных требований после ликвидации должников превысила 458,5 млн леев.

Параллельно государство продолжает нести расходы, связанные с «кражей миллиарда». По данным Veridica.md, в последний месяц 2025 года три финансовых учреждения, вовлечённые в аферу — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — не выплатили ни одного лея по кредитам на сумму около 14 млрд леев, предоставленным 11 лет назад Национальным банком Молдовы под государственные гарантии.

Это свидетельствует о тупиковой ситуации в процессе возврата активов. В декабре 2025 года эти банки получили лишь 252 тысячи леев через исполнительные процедуры и процедуры банкротства — сумма, достаточная только для выплаты зарплат ликвидаторам и административных расходов.

Банки всё ещё должны вернуть 11,2 млрд леев.

Издание отмечает, что в 2025 году в рамках возврата активов банки получили около 84 млн леев и вернули в счёт экстренных кредитов около 61 млн леев. Это больше, чем в 2024 году, когда суммы были вдвое меньше.

В общей сложности за более чем 11 лет три банка вернули лишь 2,93 млрд леев — чуть более 20% от суммы «украденного миллиарда».

Таким образом, на конец 2025 года долг банков перед Министерством финансов составляет около 11,2 млрд леев.

Такая ситуация объясняется тем, что у банков и их должников больше нет активов, которые можно было бы вернуть.

Следует напомнить обещания, сделанные 10 лет назад тогдашним спикером парламента Андрианом Канду, который утверждал, что украденные деньги будут возвращены за один-два года и что населению не придётся платить долг 25 лет.

Фактически же расходы ложатся на государственный бюджет, то есть на налогоплательщиков.

Речь идёт о ежегодных выплатах Министерства финансов по государственным облигациям на сумму 13,34 млрд леев, выпущенным в октябре 2016 года сроком до 25 лет для покрытия обязательств, возникших из государственных гарантий, выданных в 2014–2015 годах трём банкам.

В 2024 году на обслуживание этого долга было выплачено 927,5 млн леев (основной долг и проценты), что составляет около 0,3% ВВП.

В 2025 году сумма превысила 950 млн леев, а в последующие годы может достигать около 1 млрд леев ежегодно (к 2029 году), оставаясь на уровне 0,2–0,3% ВВП.

Такие выплаты по 1 млрд леев в год будут продолжаться ещё около 15 лет — до 2041 года.

Во время передачи на TVR Moldova министр финансов заявил, что государство обязано обслуживать этот долг, и он не может исчезнуть сам по себе.

Он также отметил, что около 1 млрд леев ежегодно уходит на обслуживание этого долга, и параллельно ведётся работа по возможному возврату средств через судебные процессы и расследования, хотя подробности пока не раскрываются.