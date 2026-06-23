Финляндия хочет ввести туристический налог.

Правительство Финляндии рассматривает возможность введения туристического налога по примеру популярных туристических направлений, в частности Барселоны и Венеции, где подобный сбор уже существует.

Это предложение ранее озвучила глава Минфина Риикка Пурра. По её словам, это нововведение "предоставит муниципалитетам, являющимся популярными туристическими направлениями, возможность получать больший доход от туризма", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на yle.fi

Для муниципалитетов этот налог будет добровольным, и доходы от него будут оставаться в их распоряжении.

Он также будет распространяться как на внутренних, так и на иностранных туристов, проживающих во временном платном жилье.

Региональные власти могут установить процентную ставку налога в диапазоне от 2 до 5 процентов.

По подсчетам Минфина, налог потенциально может принести "миллионы евро налоговых поступлений".

Нововведение может вступить в силу в 2027 году, а это означает, что муниципалитеты смогут ввести налог в 2028-м.

В последние годы в Финляндии наблюдается устойчивый рост туризма: в прошлом году количество ночевок в отелях достигло рекордного уровня – 7,2 миллиона.

Этот рост обусловлен, в частности, увеличением числа посетителей из Швеции, Германии и США.

Регион Уусимаа, в который входит Хельсинки, а также финская Лапландия, как правило, являются самыми популярными направлениями для иностранных туристов.