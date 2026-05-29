eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 22:48
В Финляндии с 29 мая запретят водить автомобиль ночью лицам до 18 лет

В Финляндии, начиная с 29 мая, водителям в возрасте до 18 лет будет запрещено управлять транспортным средством ночью – с полуночи до пяти утра.

Изменение закона о водительских правах касается всех молодых людей, получивших специальное разрешение на управление автомобилем до 18 лет, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на yle.fi

Цель – уменьшить количество серьезных ДТП среди молодежи ночью.

Полиция будет контролировать соблюдение закона в рамках общего контроля за дорожным движением.

За нарушение предусмотрен штраф и как минимум месяц запрета на вождение. Родители также несут ответственность, если позволяют пользоваться автомобилем ночью.

С октября в автомобилях, которыми управляют водители в возрасте до 18 лет, должен быть заметный зелено-желтый опознавательный знак. Знак нужно закрепить на задней части транспортного средства так, чтобы его было хорошо видно.

Инспектор Полицейского управления Хейкки Каллио уверен, что большая часть молодежи будет соблюдать новый закон, но не все.

"Всегда найдутся те, кто не будет соблюдать правила", – отмечает Каллио.

Специальные разрешения на вождение до 18 лет выдаются для хобби, учебы и работы. Однако, по словам Каллио, ночью необходимости ездить нет. Всем несовершеннолетним водителям отправлено уведомление об изменении закона через Suomi.fi.

Изменения инициировали после нескольких смертельных ДТП с участием 17-летних водителей со специальными правами. Принятая в 2018 году поправка к закону упростила для 17-летних получение прав на управление легковым автомобилем.

Источник
eurointegration.com.ua
