В Финляндии подтвердили нарушение своего воздушного пространства военным самолетом РФ.

Береговая охрана Финского залива сообщила о завершении предварительного расследования инцидента 27 мая, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии, передает eurointegration.com.ua

Как подтвердили, самолет Ил-18 российской армии выполнял полет из основной части РФ в Калининградскую область и при этом залетел в воздушное пространство Финляндии над морем в районе полуострова Ханко. Ил-18 находился там около двух минут.

Информации о грузе самолета нет, комментария от командира не получили.

В момент событий над Финским заливом находился атмосферный фронт, что могло стать причиной инцидента.