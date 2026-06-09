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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июня 2026, 19:18
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В Финляндии подтвердили нарушение своего воздушного пространства военным самолетом РФ

Расследование в Финляндии подтвердило факт нарушения финского воздушного пространства российским военным транспортным самолетом 27 мая – он находился в воздушном пространстве страны около двух минут.

В Финляндии подтвердили нарушение своего воздушного пространства военным самолетом РФ.
В Финляндии подтвердили нарушение своего воздушного пространства военным самолетом РФ.

Береговая охрана Финского залива сообщила о завершении предварительного расследования инцидента 27 мая, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии, передает eurointegration.com.ua

Как подтвердили, самолет Ил-18 российской армии выполнял полет из основной части РФ в Калининградскую область и при этом залетел в воздушное пространство Финляндии над морем в районе полуострова Ханко. Ил-18 находился там около двух минут.

Информации о грузе самолета нет, комментария от командира не получили.

В момент событий над Финским заливом находился атмосферный фронт, что могло стать причиной инцидента.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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