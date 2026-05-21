21 Мая 2026, 22:16
Белый дом отложил подписание указа Трампа о проверке ИИ перед выпуском
Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента США Дональда Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта перед их выпуском.
Указ предусматривает создание добровольной системы взаимодействия между разработчиками ИИ и американскими властями. Предполагалось, что компании смогут уведомлять правительство о публичном выпуске определенных моделей искусственного интеллекта, передает reuters.com
Подписание указа уже несколько раз переносилось.
Проект указа, по данным источников, разделен на блоки, посвященные кибербезопасности и «пограничным моделям», для которых может вводиться добровольный предварительный доступ правительства к разработкам (за 90 дней до релиза).
В обсуждении инициативы участвуют крупные разработчики ИИ, включая OpenAI и Anthropic, которые уже предоставляют ограниченный ранний доступ к своим моделям для задач кибербезопасности.