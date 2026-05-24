dw
24 Мая 2026, 09:00
3 486
У Белого дома в США произошла стрельба: нападавший погиб от ранений

В Вашингтоне неизвестный мужчина устроил перестрелку с сотрудниками Секретной службы США у территории Белого дома.

Нападавший был ранен ответным огнем и скончался в больнице, говорится в заявлении Секретной службы, опубликованном в аккаунте ведомства в соцсети X в ночь на воскресенье, 24 мая, передает dw.com

Как сообщает отвечающее за охрану первых лиц Соединенных Штатов ведомство, 23 мая, вскоре после шести часов вечера по местному времени к ограде Белого дома подошел мужчина с сумкой, достал из нее неназванное оружие и открыл стрельбу по сотрудникам Секретной службы. Мужчину ранили ответным огнем, он был доставлен в больницу, но там констатировали его смерть.

Данные о личности нападавшего в заявлении Секретной службы не приводятся. Ведомство сообщило, что ведется расследование, и пообещало обнародовать дополнительную информацию, "когда она будет доступна".

Еще один пострадавший

В ходе перестрелки также был ранен случайный прохожий, о его состоянии здоровья не сообщается. Из сотрудников Секретной службы никто не пострадал.

Звуки начала стрельбы попали в эфир американского телеканала ABC, чья корреспондентка Селина Ван записывала в это время репортаж с территории Белого дома. По словам журналистки, "казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов", после чего представителям прессы приказали укрыться в здании.

Трамп был в Белом доме во время стрельбы

Президент США Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме, на его работу произошедшее не повлияло, отметили в Секретной службе. Он уведомлен о произошедшем, заявил СМИ представитель администрации американского лидера.

При этом сам глава Белого дома, обычно комментирующий подобные происшествия в своей соцсети Truth Social, после перестрелки не публиковал никаких постов на этот счет. Последним постом Трампа перед инцидентом стали заверения в скором окончании войны с Ираном, а спустя пять часов он опубликовал очередной пост с критикой Демократической партии США за ведение предвыборной кампании в 2024 году.

Трамп мог уже в четвертый раз стать целью покушения

Мотивы мужчины, открывшего стрельбу у Белого дома, также неизвестны. Однако это уже четвертый раз с 2024 года, когда кто-то атакует Трампа и его администрацию или предположительно готовит нападение на политика.

В июле 2024 года Томас Мэттью Крукс открыл огонь по Трампу, когда тот выступал на митинге в Пенсильвании в ходе предвыборной кампании. Одна из пуль задела ухо республиканца, но ранение было легким. Стрелок был убит ответным огнем. В сентябре того же года сотрудник Секретной службы обнаружил вооруженного человека у ограды гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где Трамп играл в гольф. Подозреваемый сбежал, но позднее был задержан.

В апреле 2026 года мужчина с оружием попытался прорваться на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием главы государства и других высокопоставленных представителей его администрации, проходивший в отеле Washington Hilton. Нападавшего задержали. По информации телеканала CBS News, мужчина заявил, что его целью были представители администрации США, при этом утверждается, что прямо Трампа он не назвал. 


Источник
