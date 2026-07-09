Фанаты Тейлор Свифт раскупили окурки и мусор с ее свадьбы по $25 за штуку.

Поклонники Тейлор Свифт заплатили по $25 за мусор со свадьбы певицы и футболиста НФЛ Трэвиса Келси. Продавец — художник Джастин Жиньяк — собирал его вокруг арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где и состоялось торжество.

Все предметы, которые художник выставил на продажу, были раскуплены за сутки. Среди лотов были сигаретные бычки, тест на овуляцию, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы, а также один левый наушник AirPod. Эти вещи продавались поштучно, пишет france24.com

По словам художника, на продаже первых 50 предметов он заработал $1250 и теперь думает над тем, чтобы выставить на рынок новые лоты. «Ко мне обращаются много "свифти" (Swiftie, фанаты певицы), которые просто хотят получить хоть какую-то осязаемую частичку этой свадьбы», — рассказал Жиньяк.

Художник продает мусор в упакованном виде — оставленные на улице предметы запечатаны в пластиковые кубы, чтобы избежать протечек или запахов. Он занимается этим уже более 20 лет и свои лоты называет предметами искусства. «Я стараюсь запечатлеть знаковые культурные события Нью-Йорка, и это, похоже, стало одним из крупнейших. Так что это просто попытка сохранить маленькую капсулу времени из того самого момента», — сказал художник.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла в пятницу. В торжестве приняли участие больше 1 тыс. гостей, среди которых были Пол Маккартни, Эмма Стоун, Селена Гомес и другие знаменитости. Церемонию провел комик Адам Сэндлер, которого называют другом пары.