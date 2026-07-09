Ученые объяснили, как футбольные фанаты так быстро синхронизируются.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запомнится не только спортивными результатами, но и масштабными перформансами болельщиков. По всему миру — от Таймс-сквер до залов заседаний парламентов — фанаты устраивают синхронные шоу.

Эксперты Северо-Восточного университета (США) изучили этот феномен и пришли к выводу, что за кажущимся безумием трибун стоят строгие законы физики, биологии и психологии, передает news.northeastern.edu

Одним из главных хитов турнира стала «гребля викингов» (Viking row), придуманная суперфанатом Оле Фрёйстадом в 2025 году. Норвежские болельщики синхронно имитируют греблю на драккарах, собираясь сотнями в самых неожиданных местах после матча Норвегия — Ирак. Не уступают им и голландцы со своим знаменитым танцем со сцепленными руками «влево-вправо», а также шотландская «Тартановая армия», заполонившая улицы Бостона звуками волынок.

Биологическая синхронизация трибун

Профессор Бреннан Кляйн из Института сетевых наук Северо-Восточного университета объясняет это явление феноменом «синхронизации коллективного поведения», который постоянно встречается в дикой природе. Точно так же, как стая рыб или косяк птиц мгновенно меняют направление движения, повинуясь импульсу всего нескольких особей, футбольная толпа действует как единый сенсорный организм.

По словам Кляйна, это «спланированная спонтанность». Опытные фанаты интуитивно чувствуют, когда толпа «созрела» для синхронного действия, а несколько заводил запускают процесс, который подхватывают тысячи людей. Профессор по коммуникациям Стив Гранелли добавляет, что такие ритуалы дают важнейшее для человека чувство принадлежности: болельщики начинают говорить на «едином языке фанатства». Главным катализатором массовости в 2026 году стали социальные сети, где вирусные тренды расходятся за считаные часы, подстегивая элемент здоровой конкуренции между фан-клубами за самые большие охваты.

От дружеских объятий до опасных беспорядков

В целом ЧМ-2026 демонстрирует миролюбие. Гранелли отмечает, что глобальный масштаб турнира стирает локальную вражду.

Однако у психологии толпы есть и темная сторона. Праздник может мгновенно превратиться в погромы. Так, недавно массовые беспорядки устроили фанаты «Пари Сен-Жермен» во Франции, а после победы Мексики над Эквадором 30 июня в давке погибли четыре человека. Кроме того, поножовщиной закончился просмотр матча в Сан-Хосе, а победа Марокко спровоцировала волнения в Нидерландах.

Для предотвращения трагедий профессор инженерии Майкл Силевич и его команда из центра SENTRY разработали технологию «цифровых двойников» стадионов. Эти компьютерные модели симулируют поведение толпы и сценарии внешних угроз, помогая спецслужбам тестировать системы безопасности ЧМ-2026 в режиме реального времени.