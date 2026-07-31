"Файлы Эпштейна": Минюст США по ошибке раскрыл личности жертв.

Персональные данные жертв сексуального насилия попали в открытый доступ из-за ошибок Минюста США при публикации "файлов Эпштейна". Часть информации не удалена до сих пор.

"Я не могу жить в постоянном ожидании опасности. Мне страшно даже представить, как эта ошибка скажется на моей жизни в долгосрочной перспективе", - признавалась в мае американским законодателям одна из жертв сексуального насилия, рассказывая о том, как чувствует себя после того, как в открытый доступ попала ее личная информация. Это произошло после публикации Минюстом США 30 января сотен тысяч документов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, передает dw.com

Через три дня после этого юрист ведомства заявил в федеральном суде, что раскрытие персональных данных жертв сексуального насилия, совершенного Эпштейном и его сообщниками, произошло, в том числе из-за "человеческой или технической ошибки". В результате Минюст пообещал, что удалит проблемные документы, проведет их проверку, отредактирует, скрыв конфиденциальные данные, и затем вновь опубликует.

Группа журналистов Deutsche Welle (DW), занимающаяся расследованиями, вместе с экспертами по инновациям и работе с данными в течение нескольких месяцев анализировала тысячи документов, обнародованных министерством. За полгода, прошедших после их публикации, DW выявила десятки файлов, которые по-прежнему содержали информацию - включая имена, фотографии и адреса электронной почты, - с помощью которой можно было идентифицировать жертв, свидетелей, информаторов и других лиц.

"Библиотека Эпштейна" Минюста США

К середине февраля DW с помощью автоматического сбора данных (web scraping) получила более 800 000 файлов из так называемой "библиотеки Эпштейна" Минюста США. Задача оказалась непростой, поскольку архив постоянно обновлялся и менялся. Однако лишь после того, как была получена ранняя версия архива, скопированная на GitHub проектом по сохранению данных, стало понятно, что с момента первой публикации и до того, как DW собрала свою копию архива, было удалено более 500 000 файлов.

Чтобы подтвердить, что именно входило в первоначальный релиз, DW сгенерировала для каждого документа уникальный цифровой отпечаток или идентификатор - хеш. Хеши подтверждают, что документ соответствует оригиналу и не был изменен. Сопоставив эти цифровые отпечатки с документами, которые DW собрала с сайта американского министерства юстиции примерно через две недели, мы смогли установить, какие файлы остались неизменными, а также обнаружить удаленные с сайта документы.

DW также выяснила, что некоторые файлы были изменены. При этом их названия оставались прежними, но размер отличался от оригинальных версий. Изучив эту часть архива, DW обнаружила, что такие файлы были дополнительно отредактированы: из них удалили еще часть данных или, наоборот, добавили новые.

В одном из случаев пострадавшая описывала в показаниях адвокатам, как Эпштейн годами подвергал ее насилию, когда она еще была несовершеннолетней. На протяжении всей стенограммы ее имя было скрыто, но на последней странице адвокат, поблагодарив пострадавшую за дачу показаний, назвал ее имя - и к моменту публикации оно все еще оставалось открытым. Данный случай - не единичный.

Тщательный анализ аудиофайлов

В процессе анализа аудиофайлов, включая показания жертв и информацию от осведомителей, журналисты DW сотрудничали с исследовательской группой "Распространение и безопасность медиаконтента" (MDS) Института цифровых медиатехнологий Фраунгофера (IDMT), расположенного в Ильменау. MDS специализируется на оценке подлинности аудиофайлов, выявлении изменений и фальсификаций, а также обнаружении синтезированной речи.

После исключения дубликатов файлов из общедоступного проекта архивирования данных и из архива, собранного DW, осталось более 150 аудиофайлов. Эксперты MDS, занимающиеся проверкой подлинности и анализом аудиозаписей, исследовали их с помощью современных моделей, разработанных в IDMT.

Они обнаружили цифровые следы, указывающие на создание или редактирование аудиофайлов, даже если эти изменения невозможно уловить на слух. В ходе анализа эксперты выявляли фрагменты записей, которые подвергались изменениям или повторно использовались, определяли, была ли одна запись измененной версией другой, а также оценивали, могли ли разные аудиофайлы быть записаны на один и тот же микрофон или с использованием одинакового оборудования.

Специалист по судебной аудиоэкспертизе Милица Герхардт (Milica Gerhardt) заметила нечто уникальное: стили редактирования различались в разных файлах, а также наблюдались несоответствия в способах редактирования. "Если посмотреть на содержание этих аудиофайлов, то можно увидеть, что большая часть персональных данных не была отредактирована", - констатирует Герхардт.

В одном случае человек позвонил на официальную горячую линию, чтобы сообщить сведения, которые могли быть использованы при расследовании преступлений, совершенных Эпштейном. В отредактированной версии можно услышать имя человека, но его номер телефона запикан. Однако в том же наборе данных обнаружилась другая версия этого аудиофайла, где можно было услышать полное имя человека, а также его прямые контактные данные. Предполагаемые свидетели или информаторы, по-видимому, не были включены в программу защиты, предоставляемую жертвам.

"Они (сотрудники Минюста. - Ред.) могли и должны были гораздо тщательнее удалять или скрывать конфиденциальные данные. Не случайно в судебных процессах с такими материалами обращаются крайне осторожно. После того как чувствительная информация, позволяющая установить личность человека, становится публичной, вернуть ситуацию назад уже невозможно", - отмечает Патрик Айхрот (Patrick Aichroth), руководитель группы MDS, который консультировал немецкие судебные органы по вопросам аудиодоказательств.

Провалы Минюста США при скрытии конфиденциальной информации

Журналисты-расследователи DW представили министерству юстиции США свои выводы, в том числе примеры, показывающие, что в официальной "библиотеке Эпштейна" по-прежнему находились данные, позволяющие установить личности пострадавших. Ответа от Минюста не последовало.

В апреле Управление генерального инспектора министерства юстиции (OIG), независимый надзорный орган, занимающийся расследованием нарушений в работе ведомства, объявило, что начинает проверку соблюдения им закона о раскрытии материалов по делу Эпштейна (Epstein Files Transparency Act, EFTA)."На первом этапе мы намерены оценить, как Минюст выявляет, скрывает и публикует находящиеся в его распоряжении документы в соответствии с требованиями (вышеупомянутого. - Ред.) закона", - сказано в заявлении OIG.

В июле несколько законодателей внесли в Конгресс новый законопроект о раскрытии материалов по делу Эпштейна - Epstein Files Transparency Act II (EFTA II). Он, как считается, позволит пострадавшим от сексуального насилия и властям американских штатов подавать иски против Минюста США, если ведомство не выполнит требования, установленные EFTA, который гарантировал защиту личных данных жертв.

Те из них, чьи персональные данные были опубликованы без удаления или сокрытия, впоследствии рассказывали о преследованиях, унижениях и угрозах физического насилия. Поскольку обнародованная информация все еще доступна на публичных платформах, а в некоторых случаях остается и на сайте Минюста, последствия этого продолжают оказывать разрушительное влияние на жизнь пострадавших.

"Пока богатые и влиятельные люди защищены благодаря удалению их данных из "файлов Эпштейна", мое имя оказалось раскрыто всему миру. Доказательства прямо здесь, перед нами, однако те, кто находятся у власти, скорее позволят нам погибнуть - социально, эмоционально и физически, - чем признают свою собственную причастность", - посетовала одна из пострадавших от сексуального насилия, которая в мае дала показания в Конгрессе.