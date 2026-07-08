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8 Июля 2026, 10:38
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Минюст США пригрозил тюрьмой избиркомам всех штатов из-за голосования мигрантов

Министерство юстиции США разослало письма должностным лицам, ответственным за выборы, во всех 50 штатах, с угрозами уголовного преследования, если они позволят негражданам США голосовать или находиться в списках избирателей.

Минюст США пригрозил тюрьмой избиркомам всех штатов из-за голосования мигрантов.
Минюст США пригрозил тюрьмой избиркомам всех штатов из-за голосования мигрантов.

Как сообщает CBS News, власти штатов должны в течение пяти дней отчитаться о принятии мер по соблюдению этих требований федерального законодательства.

В письме уточняется, что любой сотрудник избирательной комиссии, который сознательно вносит или сохраняет неграждан в списке избирателей или содействует им в получении и подаче бюллетеней, «может быть привлечен к уголовной ответственности». Избирательным комиссиям предписывается связаться с Минюстом, чтобы обсудить, «какие шаги следует предпринять штату для поддержания чистоты списков избирателей».

Письма были направлены на фоне судебных разбирательств министерства против нескольких десятков штатов с целью заставить их предоставить неотредактированные списки избирателей. Списки намерены проверить на соответствие федеральным законам, информация о включенных в них негражданах будет передана в Министерство внутренней безопасности для борьбы с преступностью и нарушениями иммиграционного законодательства. В настоящее время Минюсту отказано в требовании предоставить списки в 11 окружных судах, одно из таких решений устояло в Апелляционном суде США шестого округа.

Президент Дональд Трамп уже несколько месяцев утверждает, что неграждане массово голосуют на федеральных выборах, хотя, по данным экспертов, такие случаи крайне редки, отмечает CBS. Местные власти восприняли ультиматум Минюста в штыки. Так, демократ Адриан Фонтес, госсекретарь колеблющегося штата Аризона (где также получили письмо), назвал действия ведомства оскорбительными. Он заявил, что чиновники на местах всегда строго следовали закону, и добавил, что избиркомы продолжат выполнять свои обязанности, а не «директивы, продиктованные политической риторикой и запугиванием».

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