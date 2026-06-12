Еврозону ждут новые потрясения: МВФ ухудшил прогноз на 2026 год.

В МВФ ожидают замедления роста, ускорения инфляции и предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликтов может ещё сильнее ударить по европейской экономике, пишет unian.net со ссылкой на reuters.com

Согласно докладу фонда, представленному министрам финансов стран еврозоны 11 июня, рост экономики валютного блока в 2026 году составит 0,9% вместо прогнозируемых ранее 1,1%. Одновременно МВФ повысил прогноз инфляции с 2,6% до 2,8%.

При этом это уже второе ухудшение оценки с начала года. В апреле МВФ уже пересматривал прогноз в сторону снижения по сравнению с январскими ожиданиями.

В фонде отмечают, что после периода, когда экономика еврозоны росла в соответствии со своим потенциалом, а инфляция приближалась к целевым показателям, перспективы заметно ухудшились.

"Перспективы еврозоны ослабли", – говорится в докладе МВФ, где война на Ближнем Востоке названа "крупным, но временным негативным шоком предложения".

Энергетический кризис может усугубить ситуацию

В МВФ предупреждают, что последствия могут оказаться гораздо серьёзнее, если рост цен на энергоносители сохранится надолго.

"Более продолжительный энергетический шок может ещё сильнее ускорить инфляцию и инфляционные ожидания, в то время как снижение доверия или финансовый стресс способны ослабить спрос", – отмечается в документе.

Среди основных угроз для экономики еврозоны фонд выделяет: