Инфляция в еврозоне выросла до 3,2% — максимум с сентября 2023 года.

Таким образом, уже третий месяц подряд рост потребительских цен в еврозоне превышает среднесрочный целевой ориентир Европейского центрального банка, установленный на уровне двух процентов, сообщает profit.ro

Ускорение роста цен, которое полностью совпадает с прогнозами аналитиков, является прямым следствием военного конфликта на Ближнем Востоке. Этот конфликт спровоцировал резкий скачок цен на нефть и природный газ в Европе на протяжении последних трёх месяцев. Данные Евростата свидетельствуют о том, что цены на энергоносители в еврозоне продемонстрировали в мае годовой рост на 10,9%, тогда как в апреле этот показатель составлял 10,8%. В то же время цены на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия выросли в прошлом месяце на 2% (по сравнению с апрельским ростом на 2,4%).

Базовая инфляция, которая рассчитывается путём исключения из потребительской корзины волатильных товаров, таких как энергоносители и продовольствие, увеличилась в мае до 2,5% с апрельского уровня в 2,2%. Именно на динамику базовой инфляции Европейский центральный банк обращает самое пристальное внимание при разработке и принятии решений в области денежно-кредитной политики.

Опубликованные Евростатом данные существенно укрепляют аргументы в пользу повышения процентных ставок Европейским центральным банком на предстоящем июньском заседании, посвящённом денежно-кредитной политике. Если это произойдёт, данное повышение станет первым за последние почти три года. Аналитики прогнозируют, что в нынешнем году может последовать несколько раундов повышения ставок. Такие меры необходимы для того, чтобы удерживать под контролем инфляционные последствия ближневосточного конфликта.

Обнародованная Евростатом оценка инфляции носит предварительный характер. Пересмотренная оценка, которая также включит в себя данные по инфляции в Европейском союзе в целом, будет официально опубликована 17 июня. Следует отметить, что нынешний уровень инфляции в еврозоне более чем в три раза ниже показателя, зарегистрированного в апреле в Румынии. Тогда Национальный институт статистики Румынии объявил, что годовой уровень инфляции в стране достиг 10,7%.